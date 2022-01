Sanktionen gegen Russland? : Erdgas-Alarm wegen Putins Aufmarsch

Militärfachleute wissen, dass der Winter für Russland eine gute Zeit ist, Krieg zu führen. Die Böden sind gefroren, die Panzer fahren gut, und so blicken westliche Politiker voll Sorge auf die Truppen, die Präsident Wladimir Putin rings um die Ukraine versammelt. Der Winter wäre aus Moskauer Sicht aber auch für einen Wirtschaftskrieg geeignet. Bei Kälte ist Europa noch mehr als sonst auf russisches Gas angewiesen. Im Jahr 2020 kamen nach EU-Angaben 41 Prozent des Verbrauchs durch russische Pipelines. In Deutschland wird jede zweite Wohnung mit Gas geheizt.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

In dieser Lage fürchten manche, dass im Konfliktfall die Versorgung aus dem Osten ausfallen könnte – etwa wegen westlicher Sanktionen gegen Russlands Gasindustrie oder wegen russischer Gegensanktionen. Es gibt zwar auch Stimmen, die das für übertrieben halten. Aber der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der Sozialdemokrat Michael Roth, sagt, falls Russland die Ukraine angreife und der Westen Sanktionen verhänge, könnten die Gaslieferungen „in Gefahr geraten“.

Krichbaum warnt vor steigenden Preisen

Bis hinauf an die Spitze der Bundesregierung wird diese Möglichkeit wahrgenommen, auch in der Union sind manche beunruhigt. Der CDU-Europapolitiker Gunter Krichbaum etwa fürchtet bei westlichen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor eine Gefahr für die Gasversorgung. Es sei absehbar, „dass die Preise in diesem Fall steigen würden“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt im Interview mit der F.A.S. sogar, im schlimmsten Fall könne es in Deutschland „sehr kalt“ werden. Fachleute glauben allerdings, Deutschland könne auch bei einem totalen russischen Lieferausfall durch den Winter kommen, ohne dass die Menschen frieren müssten. Sie rechnen damit, dass die meisten Lücken geschlossen werden könnten – allerdings zu erheblichen Kosten. „Wenn es nur nach dem weltweiten Angebot ginge, könnten wir russisches Erdgas morgen ersetzen“, sagt etwa Andreas Goldthau, Energie-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). „Die Frage ist: Wie viel wollen wir dafür zahlen?“

Drei Möglichkeiten ohne Russland

Im Fall eines Lieferstopps hätte Europa drei Möglichkeiten: höhere Importe aus anderen Lieferländern via Pipeline, mehr Import von verflüssigtem Erdgas mit Tankschiffen und ein Griff in die Gasspeicher. Alle drei Wege sind nötig, denn Fachleute halten es für unmöglich, dass europäische Förderländer wie Norwegen, die Niederlande oder Großbritannien Russlands Gas allein ersetzen könnten. „Das wäre ausgeschlossen“, sagt Sindre Knutsson vom Marktforschungsunternehmen Rystad Energy in Oslo.

Die norwegischen Förderbetriebe lieferten bereits jetzt auf voller Kapazität, beteuerte auch Ministerpräsident Jonas Gahr Støre in der F.A.Z.: „Wir liefern also gerade so viel, wie wir können.“ Und in den Niederlanden führten bereits in den letzten Monaten deutsche Wünsche nach zusätzlichen Gaslieferungen zu Unmut. Die Förderung in Groningen, die immer wieder Erdbeben verursachte, soll wegen Protesten eigentlich noch in diesem Jahr eingestellt werden. Die europäischen Einfuhren von Flüssiggas über Tankschiffe aus Qatar oder den USA sind zwar in den vergangenen Wochen auf Rekordniveau gestiegen, doch die Terminal-Kapazitäten in Europas Häfen sind begrenzt. In Deutschland gibt es kein einziges LNG-Terminal.