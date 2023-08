Weil er nicht in Spanien Urlaub macht, wird Ministerpräsident Pedro Sánchez mangelnder Patriotismus vorgeworfen. Noch dazu biedere er sich einem autoritären Regime an, sagen Kritiker.

Niemand weiß, wer nach der Wahl im Juli Spanien regieren wird. Das ganze Land gönnt sich erst einmal große Ferien. Das politische Madrid steht still, selbst der König hat sich nach Mallorca abgesetzt. Nur Pedro Sánchez gönnen viele Spanier seine Ferien nicht. Fotos des amtierenden Ministerpräsidenten mit Sonnenbrille, Schiebermütze und in Jeans mit seiner Familie auf dem Basar von Marrakesch empören nicht nur die Opposition.

Die konservative Volkspartei PP spricht von einer „klaren Provokation“, wirft ihm „Hochmut“ und eine Verletzung seiner Dienstpflichten in politischen Krisenzeiten vor. Marokko gefalle ihm offenbar besser als Spanien, ätzte die rechtspopulistische Vox-Partei. Selbst Sánchez‘ bisheriger Koalitionspartner Podemos hält ihm zu große Nachsicht mit Marokko vor, das täglich Menschenrechte verletze.

Die Befreiungsfront Polisario, die für eine unabhängige Westsahara kämpft, wirft ihm vor, er unterstütze mit seiner Reise, die Sánchez als „strikt privat“ bezeichnet, ein „dekadentes Regime“, das den Freiheitswillen der Sahrauis unterdrücke. In der konservativen Presse verdrängten die Bilder von Sánchez in Marrakesch den Papst im Nachbarland Portugal von den Titelseiten.

Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren war Sánchez mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern privat im Ausland, statt an den einheimischen Stränden. Schon das scheint für manche an Vaterlandsverrat zu grenzen – und dann auch noch ausgerechnet Marokko.

Eingeknickt vor marokkanischem König?

Eigentlich ist das nordafrikanische Land traditionell einer der wichtigsten Verbündeten in der Region. Doch im Streit um die ehemalige spanische Westsahara-Kolonie war es in den vergangenen Jahren zu einer der schwersten Krise der bilateralen Beziehungen gekommen. Sánchez zahlte einen hohen diplomatischen Preis, um sie wieder zu reparieren: Er lobte den Autonomieplan der Regierung in Rabat und erkannte damit indirekt die marokkanischen Ansprüche auf die Westsahara an. Kein europäischer Partner ging bisher so weit.

Selbst seine politischen Verbündeten beschuldigten ihn, er sei vor dem marokkanischen König Mohamed VI. eingeknickt. Dessen Geheimdienste wiederum hätten sich alles andere als freundschaftlich verhalten: Vor einem Jahr war bekannt geworden, dass die Mobiltelefone von Sánchez sowie der Verteidigungsministerin, des Innenministers und des Landwirtschaftsministers 2021 mit der aus Israel stammenden Pegasus-Software ausgespäht wurden. Auch wenn Madrid Rabat nie offiziell dafür verantwortlich gemacht, spricht vieles dafür.

Die spanischen Ermittlungen wurden im Juli eingestellt, weil Israel, woher das Spähprogramm stammt, nicht kooperiert hatte. Das Europäische Parlament forderte dagegen im Juni, die Untersuchungen fortzusetzen. Es gebe „klare Hinweise“ darauf, dass die Regierungen von Marokko und Ruanda das Programm verwendet hätten, um „hochrangige Unionsbürger – darunter auch Staatschefs“ auszuspionieren. Auch die Telefone von führenden Politikern in anderen Staaten wie Frankreich waren abgehört worden.

Im spanischen Wahlkampf war sogar behauptet worden, Marokko habe Sánchez mit privaten Informationen aus seinem Diensttelefon zu dem politischen Kurswechsel erpresst. Verschwörungstheoretiker unterstellten seiner Ehefrau Kontakte zu marokkanischen Rauschgifthändlern. Auch jetzt ist das Misstrauen groß. In Kreisen der konservativen PP spekuliert man darüber, dass Sánchez in Wirklichkeit zu einer Geburtstagsparty des marokkanischen Königs reisen wolle. Der Monarch wird jedoch erst am 21. August 60 Jahre alt, mehrere Tage nach der konstituierenden Sitzung des spanischen Parlaments in Madrid.

Dabei schien Sánchez als amtierender dieses Mal zu versuchen, alles richtig zu machen. Als er vor fünf Jahren neu ins Amt kam, wurde er schnell als Schnorrer auf Staatskosten beschimpft, weil er seine Familienurlaube meistens in Regierungsresidenzen im andalusische Donaña-Nationalpark und auf Lanzarote verbrachte – wie seine Vorgänger auch. Jetzt ließ sein Büro mitteilen, er sei auf eigene Kosten mit Iberia in der Touristenklasse nach Marrakesch geflogen – nicht mit dem „Falcon“: Seine politischen Gegner haben im Wahlkampf wieder den Vorwurf aufgewärmt, er nutze die Maschine der Flugbereitschaft der Regierung wie seinen Privatjet.