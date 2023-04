Aktualisiert am

Sánchez in Peking

Sánchez in Peking :

Sánchez in Peking : Ein Besuch, der Xi gelegen kommt

Mit „positiver Agenda“: Sánchez am Freitag bei Xi in Peking Bild: AFP

Es war ein Besuch aus Europa, der Chinas Geschmack eher entsprach als die Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom Vortag. Lächelnd begrüßte Staats- und Parteichef Xi Jinping den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in der Großen Halle des Volkes. Xi pries die Wirtschaftsverbindungen beider Länder und wiederholte zwei chinesische Kernbotschaften in Richtung Europäische Union: „Die Beziehungen zwischen China und der EU erfordern, dass die EU ihre strategische Autonomie wahrt“, sagte Xi.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Mit strategischer Autonomie meint Xi die Abkehr von Amerika. China sei bereit, „eine umfassende Zusammenarbeit mit der EU“ zu führen zum gegenseitigen Nutzen und einer „Win-win-Kooperation“, wie die Staatsmedien zitierten. Er hoffe, Spanien spiele dabei eine „aktive Rolle“. Während Xi mit Sánchez am Freitag in Peking vor allem über Wirtschaftsfragen sprach, schlug der Spanier weniger harsche Töne an als die Kommissionspräsidentin.