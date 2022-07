Verteidigungsausgaben : NATO-Ziel führt zu Koalitionskrach in Madrid

In Spanien streitet die linke Minderheitsregierung über die Zusagen, die Ministerpräsident Sánchez der NATO gemacht hat. „Geld für Waffen auf Verlangen einer ausländischen Macht auszugeben“, sei nicht das, was das Land brauche.

Für Pedro Sánchez war es eine harte Landung in den Niederungen der Innenpolitik. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid trat der spanische Ministerpräsident als transatlantischer Staatsmann auf. In seiner Linksregierung herrscht jedoch Krisenstimmung, der Koalitionsausschuss tritt zusammen. Der Juniorpartner von der Unidas-Podemos-Partei (UP) will die Versprechen, die Sánchez den NATO-Partnern gegeben hat, nicht widerstandslos mittragen. Der sozialistische Regierungschef hatte zugesagt, die spanischen Verteidigungsausgaben stark zu erhöhen, und wies die Finanzministerin an, mit einem Kredit von einer Milliarde Euro in Vorleistung zu gehen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Seine Partner auf der Linken fühlten sich übergangen. Arbeitsministerin Yolanda Díaz wartete noch, bis die letzten Staatschefs abgereist waren. Dann wählte die bisher versöhnlich auftretende stellvertretende Ministerpräsidentin so deutliche Worte wie nie zuvor. Eine so schwierige Frage müsse „mit Respekt für die Verbündeten“ angegangen werden, sagte sie sichtlich verärgert.

Podemos will die Sozialausgaben erhöhen

Die Podemos-Vorsitzende Ione Belarra wurde noch deutlicher. „Geld für Waffen auf Verlangen einer ausländischen Macht auszugeben, ist nicht Teil des Haushalts, den unser Land braucht“, sagte die Ministerin für soziale Rechte. Ihre Partei verlangt, die Sozialausgaben zu erhöhen – nicht das Militärbudget, das bis 2029 von derzeit gut einem Prozent auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung steigen soll.

Das würde eine Verdoppelung der Ausgaben von momentan gut zwölf Milliarden Euro bedeuten. Zudem kündigte Podemos an, gegen die Stationierung von zwei weiteren amerikanischen Zerstörern auf dem Marinestützpunkt in Rota zu stimmen. Darauf hatten sich Sánchez und der amerikanische Präsident Joe Biden geeinigt.

Die Spannungen in der ersten Regierungskoalition in der Geschichte der spanischen Demokratie hatten schon zuvor zugenommen. Podemos attackierte Sánchez wegen seiner zunächst zögerlichen Reaktion auf die mehr als 30 Toten am Grenzzaun von Melilla – wie im Frühjahr seinen einsamen Entschluss, gegenüber Marokko im Westsahara-Konflikt einen Kurswechsel zu vollziehen.

Der Vorwahlkampf hat schon begonnen

Inzwischen bemühen sich beide Seiten, die Wogen zu glätten. Sie wolle „mehr Koalition denn je“, sagt Yolanda Díaz. Die Menschen dürften aber nicht unter einem höheren Verteidigungshaushalt leiden. Bisher hatte UP Rüstungslieferungen an die Ukraine und die Entsendung zusätzlicher spanischer Soldaten am Ende nicht scheitern lassen. Sánchez würde am liebsten einen parteiübergreifenden „Staatspakt“ schließen. Die konservative PP signalisiert mit Blick auf die Verteidigung Unterstützung, stellt jedoch Bedingungen.

Die Koalitionspartner wollen es nicht zum Bruch kommen lassen. Vorgezogene Wahlen könnten für die linke Minderheitsregierung ein schnelles Ende bedeuten. Das zeigten ihre Verluste bei den Regionalwahlen in Andalusien wie auch die jüngsten Umfragen: Die PP unter ihrem neuen Vorsitzenden Alberto Núñez Feijóo hat die Sozialisten überholt und würde stärkste Kraft im Parlament werden. Zusammen mit der rechtspopulistischen Vox-Partei hätte sie die absolute Mehrheit.

Regulär stehen Wahlen erst Ende 2023 an, doch der Vorwahlkampf hat schon begonnen. Yolanda Díaz, die selbst Kommunistin ist und zu den beliebtesten Politikerinnen Spaniens zählt, arbeitet schon an ihrer eigenen überparteilichen Plattform. „Sumar“, was sich mit addieren oder summieren übersetzen lässt, soll die politischen Kräfte links der Sozialisten bündeln und nicht nur ein Anhängsel von Podemos sein. Momentan führt sie einen „Anhörungsprozess“ im ganzen Land, an diesem Freitag zum ersten Mal in der Hauptstadt im Matadero Station, dem alten Schlachthof von Madrid. Die Aufmerksamkeit wird groß sein.