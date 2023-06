Die Sirene in Kabwe ertönt noch jeden Morgen pünktlich um 6 Uhr: Schichtbeginn für die Bergarbeiter. In die große Bleimine in dem sambischen Ort ist allerdings schon seit fast 20 Jahren niemand mehr unter Tage gefahren. Das Minengelände ist überwuchert, ein paar Fördertürme ragen wie dürre Skelette in den Himmel. Geblieben ist vom Bergbau nur die Sirene. Und ein giftiges Vermächtnis.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Kabwe liegt 140 Kilometer nördlich von Lusaka an der Hauptroute in den Kupfergürtel. Ein Teil der in Kolonialzeiten ersonnenen, aber nie vollendeten „Cape-to-Cairo“-Bahnstrecke führt durch den Ort. Auf den ersten Blick ist es eine mittelgroße Stadt in der afrikanischen Provinz wie viele andere. Die größte Touristenattraktion ist ein ungewöhnlich großer Feigenbaum, der es als „Nationales Monument“ auf eine sambische Banknote geschafft hat.