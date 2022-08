Spannungen im Südpazifik : Salomonen erlauben vorerst keine US-Marinebesuche mehr

Aktualisiert am

2019 in Peking: Manasseh Sogavare (links), Premierminister der Salomonen, und Li Keqiang, Premierminister von China, während der Unterzeichnungszeremonie für den Entwurf eines Sicherheitspakts Bild: dpa

Vor dem Hintergrund der mutmaßlichen Einflussnahme Chinas auf die südpazifischen Salomonen kommt es weiter zu Spannungen zwischen dem Inselstaat und den Vereinigten Staaten. Nach dem Abschluss des umstrittenen Sicherheitspakts mit China vor wenigen Monaten hat die Regierung der Salomonen die USA nun darüber informiert, dass sie vorerst keine Besuche der US-Marine mehr zulassen wird. Die Regierung in Washington sei am Montag von den Behörden auf den Salomonen über ein „Moratorium für alle Marinebesuche bis zur Aktualisierung der Protokollverfahren“ informiert worden, teilte ein Sprecher der amerikanischen Botschaft im australischen Canberra am Dienstag mit.

Vor einer Woche hatten die Behörden in der Hauptstadt Honiara dem Schiff USCG Oliver Henry der US-Küstenwache das routinemäßige Anlaufen des dortigen Hafens zum Auftanken und zur Proviantaufnahme verweigert. Es musste stattdessen nach Papua Neuguinea weiterfahren. Der Mitteilung zufolge hatten sich die USA „enttäuscht“ über die Entscheidung gezeigt. Das Schiff der Küstenwache sei unter anderem ein Teil der Bemühungen der USA, gegen illegale Fischerei in dem Gebiet vorzugehen. Die USA seien langfristig in der Region engagiert und reagierten auf die Bedürfnisse der Menschen auf den Salomonen, hieß es in der Mitteilung.

Erfreut zeigte sich der Sprecher aber darüber, dass das US-Lazarettschiff USNS Mercy, dessen Hafeneinfahrt schon vor dem Moratorium genehmigt worden war, am Montag wie geplant zu Beginn einer zweiwöchigen humanitären Mission in Honiara anlegen konnte. Die USA kündigten nun an, die Lage weiter zu beobachten.

Schon seit Monaten sorgt die Annäherung der Salomonen an China für Spannungen mit den USA und den pazifischen Verbündeten. Anlass war die Unterzeichnung eines Sicherheitsabkommens des pazifischen Inselstaats mit China, das nach Befürchtung der USA auch die Entsendung von Militärschiffen und Truppen nach sich ziehen könnte. Es war der erste derartige Sicherheitspakt im Südpazifik und wurde als Sieg für Peking im Ringen um Einflussnahme in dem strategisch wichtigen Gebiet gewertet. Dies wäre die erste dauerhafte Militärpräsenz Chinas in der südpazifischen Inselwelt. Washington, Canberra und Wellington hatten den Ministerpräsidenten Manasseh Sogavare aufgefordert, das Abkommen nicht zu unterzeichnen.