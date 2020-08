Aktualisiert am

Säuberungswelle in China

Säuberungswelle in China :

Säuberungswelle in China : Nach dem Vorbild Maos

In Chinas Kommunistischer Partei rollt eine neue Säuberungskampagne an. Partei- und Staatschef Xi Jinping sichert seine Macht und baut sie weiter aus. Wie einst der „Große Vorsitzende“.

Mit gewohnt dürren Worten verkündete Chinas Zentrale Disziplinarkommission am Dienstag das Karriereende des Polizeichefs von Schanghai. Gegen Gong Daoan werde wegen „ernster Verstöße gegen Disziplin und Recht ermittelt“, teilte das Kontrollgremium der Kommunistischen Partei mit. Eine Verurteilung des Polizeichefs, der zugleich als stellvertretender Bürgermeister der 24-Millionen-Metropole fungierte, ist damit so gut wie sicher. Zugleich ist er wohl das erste namhafte Ziel einer großangelegten Säuberungskampagne, mit der Xi Jinping seine Kontrolle über den Polizei- und Justizapparat verstärken will.

Die Kampagne wurde am 8. Juli mit schneidigen Worten angekündigt. Es gehe darum, „die Klinge nach innen zu richten“ und „das Gift von den Knochen zu kratzen“, sagte Chen Yixing, Generalsekretär der Parteikommission für Politik- und Justiz-Angelegenheiten. Das klingt nach einer Neuauflage der Antikorruptionskampagne, mit der Parteichef Xi Jinping nach seiner Amtsübernahme von 2012 systematisch die Kontrolle über verschiedene Machtzentren wie das Militär und das Netzwerk des nationalen Sicherheitschefs Zhou Yongkang erlangt hatte. Der Verlauf früherer Kampagnen lässt erwarten, dass der Schanghaier Polizeichef nicht als Einzelperson, sondern als Teil einer Seilschaft ins Visier der Disziplinarkommission geraten ist. Demnach könnte bald der Kopf eines noch ranghöheren Funktionärs rollen. Die Gerüchteküche brodelt bereits.