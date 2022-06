Rechtsextremer Sänger Thompson : Ein bisschen Faschismus in Böblingen

Im Zuge des Krieges in der Ukraine ist man in Deutschland hellhöriger geworden für die Gefahr faschistischer Propaganda, die von russischen Staatssendern oder Portalen auf hierzulande lebende Menschen einwirkt. Andere Gefahren erhalten weniger Aufmerksamkeit.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Am Freitag und Samstag gastiert in Deutschland ein Sänger, dessen Beziehung zum Faschismus und zu demokratiefeindlichem Gedankengut bestenfalls heikel ist: der Kroate Marko Perković, Künstlername Thompson, nach der amerikanischen Maschinenpistole. Perković, der in der „Neuen Zürcher Zeitung“ einmal als „Barde des Hasses“ tituliert wurde, ist der umstrittenste Sänger des Balkans. In seiner Heimat füllt der in Split lebende ehemalige Freischärler bei Auftritten mühelos Stadien. Das Eröffnungskonzert seiner Welttournee „Es war einmal in Kroatien“ im Zagreber Maksimir-Stadion fand vor angeblich 60.000 Fans statt. Ausverkauft ist die Arena sonst meist nur, wenn Dynamo Zagreb Hajduk Split empfängt oder die kroatische Nationalmannschaft spielt.

Kern von Perkovićs Geschäftsmodell ist dabei nicht (mehr) die offene Heroisierung oder Verharmlosung von Kroatiens faschistischer Vergangenheit der Jahre 1941 bis 1945, sondern das stete Oszillieren zwischen harmlosen Versatzstücken konservativer Weltanschauung (Heimatliebe, Christentum, Familie) und Andeutungen deutlich rechts davon. Ein früherer Korrespondent der F.A.Z. beschrieb die Methode in einer Konzertkritik im Jahr 2007 so: „Was er gesagt hat, wollte er so nicht gesagt oder wenigstens so nicht gemeint haben; zugleich gibt er zu verstehen, dass er es immer noch meine, aber eben nicht mehr sagen dürfe.“ Als Beispiel führte er das Lied „Mein Volk“ an, in dem Perković gegen „Antichristen, Freimaurer und Kommunisten“ hetzt, deren Ziel es sei, die von Gott erwählte kroatische Nation zu vernichten: „Wohlgemerkt ‚Antichristen‘, nicht ‚Antichrist‘, damit wenigstens der Plural erhalten bleibt, wenn man schon nicht mehr ‚Juden‘ sagen darf.“

Faschistische Parolen im Programm

Es gibt viele solcher Beispiele. Perkovićs bis heute bekanntester Song „Das Bataillon von Čavoglave“, benannt nach dem Heimatdorf des Sängers im dalmatischen Hinterland, entstand 1991, zu Beginn des serbischen Angriffskrieges gegen Kroatien. Perković kämpfte damals in besagtem Bataillon gegen die serbische Übermacht. Unter dem Befehl des später als Kriegsverbrecher verurteilten Generals Ratko Mladić versuchten Serbiens Streitkräfte, die sich „Jugoslawische Volksarmee“ nannten, einen Keil zwischen die schwachen kroatischen Linien in Dalmatien zu treiben. An der Front schrieb Perković seinen ersten Hit, einen Durchhaltesong in simplen Rhythmen und Reimen, der unter kroatischen Soldaten rasch beliebt wurde, da er Mut machte in einer Zeit, als die Existenz Kroatiens auf dem Spiel stand. „Kroate steht neben Kroate, wir sind alle Brüder. Nach Čavoglave kommt ihr nicht, solange wir leben“, sang Perković.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Dass der Song zu Auftrittsverboten respektive Konzertabsagen beitrug, liegt allein an den ersten drei Worten des Textes, einer Art Vorrede. Perković skandiert darin „Za dom!“ (Für die Heimat!), seine Band oder das Publikum rufen zurück „Spremni!“ („Bereit!“). In einem 2019 geführten Gespräch mit der F.A.Z. beharrte Perković darauf, dass es sich dabei um eine alte kroatische Grußformel handele, einen patriotischen Schlachtruf zur Verteidigung der Heimat. Zwar ist der Gruß tatsächlich schon 1848 nachgewiesen, und seine Wurzeln lassen sich sogar bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen, als Kroaten auf habsburgischer Seite gegen die Osmanen kämpften.

Gruß der kroatischen Faschisten

Die heutige Assoziation aber ist eindeutig eine andere: „Für die Heimat – bereit!“ war die Grußformel des kroatischen Faschismus unter Hitlers balkanischem Juniorpartner Ante Pavelić, und das wissen auch alle in Kroatien. Der Verweis auf historische Vorbilder ist ungefähr so überzeugend wie die Behauptung, wer heute „Sieg Heil“ sage, denke an das alte Rom oder habe antike Ursprünge im Kopf, wenn er zustimmend das Buchenwald-Motto „Jedem das Seine“ anführe. Seit dem Zweiten Weltkrieg steht „Für die Heimat bereit!“ für Kroatiens Verwicklung in die Schoah und die Vernichtung Hunderttausender Menschen. Allein im kroatischen Konzen­trationslager Jasenovac wurden ­etwa­ ­­­100.000 Menschen ermordet, vor allem Juden, Serben und Roma.

Das Lied „Bitteres Kraut auf brennende Wunden“ spielt schon im Titel auf ein Pavelić-Zitat an und mündet in den Vers von einem Hemd, das eines Tages auch dem Sohn passen wird, so wie es schon dem Vater und dem Großvater passte. Die Assoziation mit den faschistischen Schwarzhemden und der „Schwarzen Legion“, einer Eliteeinheit ähnlich der SS, ist in Kroatien unverkennbar. In „Gene aus Stein“ wiederum wird bedauert, dass die alten Kameraden 1945 flüchtend über die ganze Welt verstreut wurden. (Pavelić gelang die Flucht nach Argentinien, er starb 1959 in Madrid.)

Mehr zum Thema 1/

Angeblich will Perković bei seinen Auftritten in einem Klub in Böblingen darauf verzichten, seine umstrittensten Lieder (also seine größten Hits) vorzutragen. Der „Spiegel“ berichtete, die Stadtverwaltung habe auf Anfrage mitgeteilt, das Konzert werde vom Ordnungsamt und Sicherheitsbehörden beobachtet. Bei Verstößen gegen geltendes Recht werde man „Maßnahmen ergreifen“. Die Beobachter müssten allerdings exzellent Kroatisch beherrschen und die Geschichte Kroatiens kennen, um die vielen Anspielungen in Perkovićs Werk erkennen zu können. Dass der vorsichtig sein wird, liegt andererseits nahe. Konzerte sind seine wichtigste Einnahmequelle. Für Geld hat er in Deutschland willige Veranstalter gefunden, und für Geld wird er womöglich auch darauf verzichten, seine Bereitschaft für die Heimat zu skandieren.