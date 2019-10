Saat der Hassprediger : Frankreichs kulturelle Schlacht

Die tödliche Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur hat Frankreich brüsk aus der Illusion gerissen, der von ihrem Präsidenten vor vier Jahren erklärte „Krieg gegen den Terror“ sei schon gewonnen. Das Land war in den vergangenen Monaten vor Anschlägen mit großen Opferzahlen wie in Paris 2015 und in Nizza 2016 verschont geblieben. Die militärische Rückeroberung der irakisch-syrischen Rückzugsgebiete der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) wirkte wie ein zusätzliches Signal, sich lieber anderen Fragen zuzuwenden. Präsident Emmanuel Macron wagte sich nicht an das heikle Thema Islam und schob einen geplanten Gesetzesvorstoß dazu auf. Ebenso verzagt wich die Regierung einer öffentlichen Diskussion über den Umgang mit Syrien-Rückkehrern aus.

Allein Außenminister Jean-Yves Le Drian, der auf dem Höhepunkt der Terrorwelle in Regierungsverantwortung war, verteidigte seine Entscheidung, französische Dschihadisten nicht zurückzuholen, sondern von irakischen Gerichten zur Verantwortung ziehen zu lassen. Die Gelbwesten-Proteste führten dazu, dass selbst Marine Le Pen das Angstszenario über „die Feinde von innen“ nicht mehr ganz so laut beschwor. Ein vorsichtiger Regierungschef setzte durch, dass das Thema während der Bürgerdiskussionen des „Grand Débat“ aus dem offiziellen Fragenkatalog verschwand. François Fillons Wahlkampfbuch über den notwendigen Kampf gegen den „islamischen Totalitarismus“ verstaubte in den Regalen.

Doch jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass der Täter, der im Hochsicherheitsbereich der Polizei mordete, sich radikalisiert hatte. Der Anti-Terror-Staatsanwalt bescheinigte ihm, Anhänger eines „radikalen Islam“ zu sein. Frankreich sieht sich von Neuem mit einer Bedrohung konfrontiert, vor der die politisch Verantwortlichen allzu oft und allzu schnell die Augen verschlossen haben. Die „dritte Generation der Dschihadisten“, wie der Islamforscher Gilles Kepel sie nennt, schließt sich nicht mehr in strukturierten Terrorzellen zusammen. Sie holt sich ihre Ideen in der Anonymität der sozialen Netzwerke und lernt von Internet-Videoanleitungen, wie man mit einem Küchenmesser eine Kehle durchschneidet. Den menschlichen Rückhalt liefern salafistische Prediger, die gerade in den Moscheen der vernachlässigten Sozialbauviertel der Trabantenstädte Zulauf erhalten.

Alles deutet darauf hin, dass der Täter aus der Polizeipräfektur sich dieser dritten Generation zugehörig fühlte. Die Strategie für die neuen Dschihadisten hat einer der Chefideologen des IS, der Syrer Abu Mussab al Suri, bereits 2005 klar definiert. Überall und mit allen, selbst den primitivsten Mitteln, sollten die europäischen Muslime in ihren Gastländern die „Feinde des Islams“ und die „Ungläubigen“ angreifen, lautete al Suris Appell.

In der kulturellen Schlacht gegen diese Ideologie steht Frankreich erst am Anfang. Noch immer hat das Land keine schlüssigen Antworten entwickelt, wie verhindert werden kann, dass junge Franzosen sich radikalisieren. Die ersten Anzeichen, die oftmals im Umgang mit Frauen ausgemacht werden können, werden gern übersehen. Das gilt nicht nur für die Polizeiverwaltung. Frankreich quält sich seit langem damit, die Grenze zwischen notwendiger Toleranz gegenüber muslimisch geprägten Sitten und Abwehr exzessiver Islam-Auslegungen zu ziehen. So wichtig es ist, Vorurteile gegen muslimische Franzosen nicht zu befördern, so fahrlässig ist das Bemänteln und Vertuschen von Verdachtsmomenten.

Der Rechtsstaat erweist sich als wenig wehrhaft, wenn es darum geht, die Menschen vor dem Einfluss salafistischer Fanatiker zu schützen. Auf mehr als 100 wird die Zahl der Moscheen in Frankreich geschätzt, in denen Prediger die Gläubigen in der Ablehnung der französischen Mehrheitsgesellschaft und ihrer Werte verstärken. Auch der Messerangreifer soll in den Bann eines aus Marokko stammenden Imams geraten sein, dessen hasserfüllte Predigten dazu führten, dass er im Vorort Sarcelles von den älteren Gläubigen hinausgeworfen wurde. Aber der Staat handelte nach dem Aufstand der rechtschaffenen Muslime nicht entschlossen. Der Imam wurde nicht ausgewiesen, das Rückführungsverfahren verzögerte sich, und der Imam fand im benachbarten Gonesse in der Moschee eine neue Anhängerschaft. Fälle wie diese sind keine Ausnahmen.

Die Versäumnisse bei der Terrorprävention wie Sicherheitslücken in der Pariser Polizeipräfektur stehen im Kontrast zu dem positiven Ansatz der Regierung, bereits in den Schulen anzusetzen, um einer späteren Radikalisierung vorzubeugen. In den Grundschulen, die hauptsächlich von Kindern der Einwanderer besucht werden, in sozial schwierigen Einzugsgebieten, sind die Klassenstärken in der ersten und zweiten Klasse auf zwölf Schüler reduziert worden. Das führt bereits nach zwei Jahren zu teils spektakulären Verbesserungen des Lese-, Schreib- und Rechenniveaus. Die Neuerung nährt die Hoffnung, dass eine neue Generation heranwächst, die nicht in den Teufelskreis von mangelndem Bildungsniveau, begrenzten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und Sinnsuche im radikalen Islam gerät.