Putins Freunde in Rom : Russisches Geld für Italiens Rechtsparteien?

Der Bericht des amerikanischen Außenministeriums über die Einflussnahme Moskaus auf das politische Geschehen in gut zwei Dutzend Staaten hat in Italien großen Widerhall gefunden. In den Depeschen, die das State Department am Montag an die Botschaften und Konsulate der betroffenen Länder übermittelte, ist von „mindestens 300 Millionen Dollar“ die Rede, die Moskau seit 2014 zu dem Zweck in Afrika, Asien und Europa ausgegeben habe.

Die Parteien des Mitte-rechts-Bündnisses, das nach letzten Umfragen gute Aussichten auf einen Sieg bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September hat, wiesen entschieden zurück, jemals irgendwelche Finanzmittel aus Moskau erhalten zu haben. Enrico Letta, Parteichef der Sozialdemokraten, schrieb dagegen auf Twitter, die italienischen Wähler hätten „das Recht zu wissen, ob die auf den Stimmzetteln aufgelisteten Parteien von Putin finanziert wurden“. Die linke Tageszeitung „La Repubblica“ berichtete am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle im State Department, dass Italien in dem Bericht des Außenministeriums erwähnt werde. Offiziell hat Washington bisher nicht mitgeteilt, welche Länder in dem Bericht aufgelistet sind, stattdessen würden die Regierungen der betreffenden Staaten jeweils bilateral unterrichtet.