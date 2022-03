Russlands Waffen : Welche Gefahr von Putins Vakuumbomben ausgeht

Vakuumbomben können in ihrer Wirkung sogar taktische Kernwaffen übertreffen. Zehn Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt wurden sie gesichtet. Was sind das für Bomben?

Wenigstens eine Schreckensnachricht vom ukrainischen Schlachtfeld wurde am Dienstag in westlichen Geheimdienstkreisen bestritten. Die ukrainische Botschafterin in Washington hatte Russland am Montagabend vorgeworfen, es hätte eine sogenannte Vakuumbombe eingesetzt. Vor dem amerikanischen Kongress sagte Oksana Markarova: „Sie haben heute eine Vakuumbombe eingesetzt, was nach der Genfer Konvention verboten ist.“ Doch im Westen gibt es an der Darstellung erhebliche Zweifel. Nicht jedoch daran, dass die Gefahr besteht. Bei der russischen Stadt Belgorod, zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde ein TOS-1-Raketenwerfer mit solchen Sprengköpfen gesichtet.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Sprengwaffen dieses Typs werden auch Aerosol-Bomben oder thermobarische Bomben genannt. Während gewöhnliche Sprengstoffe den für die explosive Reaktion in den meisten Fällen benötigten Sauerstoff selbst enthalten, nutzen Aerosolbomben als Oxidator den Luftsauerstoff, welcher der Umgebung entzogen wird und nach der Druckwelle der Explosion einen Unterdruck erzeugt – daher der Name Vakuumbombe. Menschen, die sich in der Nähe einer solchen Explosion aufhalten und Druckwelle sowie Hitzeentwicklung überleben, laufen Gefahr, an Lungenverletzungen in Folge von Drucktraumata zu sterben.

Aerosol-Sprengsätze bestehen aus einem Brennstoffbehälter, der von einer kleinen Sprengladung gezielt aufgerissen wird, damit sich der Inhalt über ein größeres Volumen verteilt und sich mit der sauerstoffhaltigen Luft mischt. Erst wenn sich diese Aerosol-Wolke etwas ausgebreitet hat – und gegebenenfalls in Häuser, Höhlen oder Bunkersysteme eingedrungen ist – wird das Gemisch gezündet. Aerosol-Bomben sind daher aus Angreifersicht besonders zur Bekämpfung solcher Ziele und damit für die Vorbereitung eines Häuserkampfs geeignet.

Detonation nicht nur am Ort der Bombe

Da es sich bei der Detonation einer Aerosol-Bombe eher um eine Verpuffung handelt, ist die Druckwelle als solche im allgemeinen schwächer als beim Einsatz von Sprengstoffen wie TNT. Doch die Detonation findet nicht nur am Ort der Bombe, sondern praktisch gleichzeitig in einem sehr viel größeren Raumvolumen statt. Effektiv handelt es sich bei Aerosol-Bomben daher um Brandwaffen im Sinne des am 2. Dezember 1983 in Kraft getretenen III. Protokolls des „Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können“. Es stuft Kampfmittel als Brandwaffen ein, „die dazu bestimmt sind, Durchschlag-, Spreng- oder Splitterwirkungen mit einer zusätzlichen Brandwirkung zu verbinden“.

Der Einsatz von Brandwaffen ist in dem völkerrechtlichen Vertrag nicht unter allen Umständen verboten, aber an strenge Voraussetzungen geknüpft. Unzulässig ist der Einsatz von Brandwaffen nicht nur gegenüber Zivilpersonen, sondern auch gegenüber militärischen Zielen, die „innerhalb einer Konzentration von Zivilpersonen“ liegen. Dies gilt ausnahmslos, wenn die Brandwaffen aus der Luft eingesetzt werden. Werden die Brandwaffen auf andere Weise verwendet, ist das nur dann zulässig, wenn sich Zivilpersonen und das militärische Ziel klar voneinander trennen lassen und Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Auch gegen Wälder dürfen Brandwaffen nicht eingesetzt werden – es sei denn, sie dienen der Tarnung militärischer Ziele oder Kombattanten.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Sollte Russland diese Voraussetzungen nicht einhalten und tatsächlich gegen die UN-Waffenkonvention verstoßen, hätte die Ukraine mehrere Möglichkeiten. Sie könnte den UN-Sicherheitsrat, die UN-Vollversammlung oder den Internationalen Gerichtshof anrufen, um Russland auf staatlicher Ebene zur Verantwortung zu ziehen. Alle drei Optionen werden aber nicht direkte Konsequenzen haben: Aufgrund seines Vetorechts kann Russland Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates blockieren. Vor der Vollversammlung und vor dem Internationalen Gerichtshof besteht das Vetorecht nicht, allerdings scheitert die Umsetzung der Beschlüsse beider UN-Organe häufig daran, dass sie deren Durchsetzung nicht erzwingen können.

Erfolgversprechender könnte die Anrufung des Internationalen Strafgerichtshof sein. Die Strafrichter entscheiden nicht über die Verantwortung eines Staates, sondern sanktionieren persönlich Verantwortliche – etwa einzelne Soldaten oder Befehlshaber. Bei entsprechender Beweislage können sie auch gegen Staatspräsidenten vorgehen. Erweist sich die Verwendung der Bomben als Kriegsverbrechen, kann der Internationale Strafgerichtshof Einzelpersonen auch dann zur Rechenschaft ziehen, wenn sie Staatsangehörige eines Staates sind, der den Gerichtshof nicht anerkennt. Russland hat seine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof im Jahr 2016 beendet.

SS-Mann entwickelte die Aerosol-Bombe

Entwickelt wurde die Aerosol-Bombe von dem österreichischen Physiker und SS-Oberscharführer Mario Zippermayr (1899 bis 1979) gegen Ende des zweiten Weltkrieges, kam damals aber nicht mehr zum Einsatz. Sowohl die Sowjetunion als auch die USA entwickelten diesen Waffentyp danach aber bis zur Fronttauglichkeit und setzten sie im sowjetisch-chinesischen Konflikt am Ussuri 1969 beziehungsweise im Vietnamkrieg auch ein. Sie wurden wegen der vergleichsweise geringen Hitzeentwicklung damals noch als „Druckwellenwaffen“ bezeichnet. Später konnte die Hitzeeinwirkung durch Beimengungen von Aluminium, Zirkonium oder Titan aber gesteigert werden.

Nach Presseberichten wurden thermobarische Bomben von Russland 1999 in Tschetschenien und später in Syrien eingesetzt. Im September 2007 zündete Russland in einem Test eine thermobare Bombe mit der bis zu diesem Zeitpunkt größten nichtnuklear erzielten Sprengwirkung. Ihre Stärke übertraf die einer taktischen Kernwaffe.