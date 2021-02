Putin und die Pandemie : Russlands versteckte Corona-Tote

Für Russlands Präsidenten ist der Umgang mit der Corona-Pandemie Anlass zu Stolz. In der EU und in den Vereinigten Staaten herrsche „einfach Zusammenbruch“, sagte Wladimir Putin vor kurzem. Russland stehe viel besser da: Dort sei die Gesundheitsversorgung „für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung“ auf hohem Niveau, im Westen nur „für eine bestimmte Öffentlichkeit“. Putins Eindruck könnte teilen, wer nur auf die Angaben des „Operativen Stabs“ schaut, Russlands Regierungsstelle zum Kampf gegen das Coronavirus.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Demnach starben in Russland (einschließlich der annektierten ukrainischen Krim) im Jahr 2020 insgesamt rund 57.000 Menschen an Covid-19; im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wären das deutlich weniger als in anderen Ländern. Aber der Stab zählt nur Fälle mit Covid-19 als Haupttodesursache. Dieser restriktive Ansatz widerspricht Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Seit langem versuchen Fachleute und Journalisten, die wahren Auswirkungen der Pandemie in Russland zu entschlüsseln. Immer klarer wird, dass Putin keinen Grund zum Prahlen hat.