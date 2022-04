Folgen des Ukrainekriegs : Die Türkei besinnt sich auf ihre Verankerung im Westen

In der Vermittlerrolle: Der türkische Präsident Erdogan begrüßt die russischen und ukrainischen Delegationen in Istanbul. Bild: AFP

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bekräftigt einen Schwenk in der türkischen Außenpolitik, der schon im vergangenen Jahr eingesetzt hat. Denn je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr besinnt sich die Türkei auf ihre Verankerung im Westen. Die Führung in Ankara folgt dabei nicht der öffentlichen Meinung. So hatten im März bei einer Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Metropoll nur 34 Prozent der Befragten Russland für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht, 48 Prozent aber die Vereinigten Staaten und die NATO. Die Umfrage spiegelte den latenten Antiamerikanismus in der türkischen Gesellschaft wider und die Phantasien nationalistischer Kreise, die die Zukunft des Landes in einem eurasischen Block sehen.

Vor wenigen Tagen hat jedoch der außenpolitische Berater von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, die Türkei mit einer Kurznachricht auf Twitter auf eine Anpassung der Außenpolitik an die neuen Realitäten eingestimmt. Die Krise um die Ukraine werde sich vertiefen, eine neue Phase des Kalten Kriegs habe begonnen, schrieb Kalin. Sie werde die Welt über Jahrzehnte prägen. Es werde neue geopolitische Dynamiken geben, und neue regionale Allianzen würden entstehen. Kalin schränkte ein, dass die Türkei weiterhin eine „ausgewogene Position“ beziehen werde. Sie werde in der Außenpolitik also nicht in allen Punkten dem Westen folgen.