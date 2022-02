Russlands Truppenaufmarsch : Berlin, Paris, Warschau – und eine Absprache im Stillen

Für Mittwoch, exakt drei Uhr morgens ukrainischer Zeit, hatte „The Sun“ den Angriff der Russen auf die Ukraine vorhergesagt. Auf amerikanische Geheimdienstinformationen berief sich das britische Boulevardblatt, als Moskau schon Entspannungssignale gesendet hatte. Und es stand auch nach Verstreichen der Frist noch eisern für den selbst erklärten „D-Day“ bereit. Anders die NATO-Verteidigungsminister. Sie waren nicht in Endzeitstimmung, als sie am Morgen in Brüssel ankamen. Die unmittelbare Kriegsgefahr schien gewichen. Von „Signalen, die uns hoffnungsvoll stimmen lassen“, sprach Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. „Diplomatie ist jetzt wieder gefragt.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Freilich tarierte die SPD-Politikerin ihre Botschaft genau aus. Der Truppenaufmarsch an der Grenze sei „weiterhin besorgniserregend“, sagte sie. „Wir werden nicht naiv sein, sondern genau beobachten, welche Maßnahmen Russland jetzt ergreift.“ Es komme nun auf „Dialog und Abschreckung“ an. Auch der NATO-Generalsekretär konnte noch keine Zeichen für eine Deeskalation erkennen. „Im Gegenteil, es scheint, dass Russland den Truppenaufmarsch fortsetzt“, sagte Jens Stoltenberg.

Das wurde aus westlichen Geheimdienstkreisen, aber auch von unabhängigen Militäranalytikern bestätigt. Zwar gibt es neue Satellitenbilder, die dokumentieren, dass Kampfhubschrauber, die im Westen der annektierten Halbinsel Krim stationiert waren, dort abgezogen worden sind. Doch ist deren Verbleib ungewiss. Selbst wenn einiges Material und Soldaten wirklich zurückverlegt werden, kommen immer noch täglich neue Züge in den Regionen rund um die Ukraine an, die schwere Ausrüstung bringen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

In Geheimdienstkreisen wird die Zahl der russischen Bataillonskampfgruppen (BTGs) mit nunmehr 105 angegeben, zehn mehr als vor einer Woche. Vierzehn weitere sollen noch unterwegs sein. Unabhängige Fachleute identifizierten am Dienstag erstmals Einheiten der 2. Kombinierten Waffenarmee, deren Panzer, Haubitzen und Raketenwerfer in Kursk ankamen. Damit sind nun alle elf Kombinierten Waffenarmeen des russischen Heeres mit Einheiten nahe der ukrainischen Grenze präsent. Denkbar ist freilich ein Verzögerungseffekt: Ein Befehl aus Moskau zum Abzug kann nicht sofort umgesetzt werden, sodass es in jedem Fall mehrere Tage dauern würde, bevor signifikante Rückverlegungen zu sehen sind.

Mission in Rumänien

Bei der NATO dominiert die Einschätzung, dass der russische Präsident Wladimir Putin allenfalls einen Teil seiner Truppen abziehen wird, um die Drohkulisse gegenüber der Ukraine weiter aufrechtzuerhalten und ein Druckmittel in Verhandlungen mit dem Westen zu haben. Als positiv wird gewertet, dass Putin erstmals seine Bereitschaft erkennen ließ, mit der Allianz und den Vereinigten Staaten über Rüstungskontrollen und vertrauensbildende Maßnahmen zu sprechen. Stoltenberg hat Moskau schon im Januar zu drei weiteren, thematisch gegliederten Sitzungen des NATO-Russland-Rats eingeladen. Eine Antwort steht jedoch aus. Die Allianz wartet gespannt auf ein Schreiben des russischen Außenministers Sergej Lawrow, das dieser am Montag angekündigt hatte und das zehn Seiten lang sei.