Gleich dreimal in den vergangenen Wochen sind Russlands Regimejuristen mit besonderer Härte gegen Kritiker Präsident Wladimir Putins vorgegangen. Sie haben Wladimir Kara-Mursa, einen der Köpfe der Opposition, zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Sie haben zum ersten Mal seit dem Ende der Sowjetunion einen akkreditierten westlichen Journalisten wegen „Spionage“ festgenommen – den Amerikaner Evan Gershkovich. Und sie haben die körperliche Zerstörung Alexej Nawalnyjs fortgesetzt, des wichtigsten Dissidenten der Gegenwart. Seine Freunde berichten, er sei im Karzer seiner Strafkolonie schwer krank geworden.

Neben ihrer menschlichen Dramatik haben diese Fälle eines gemeinsam: Sie alle betreffen sehr konkret auch die offenen Gesellschaften des Westens. Kara-Mursa zum Beispiel hat die „Verbrechen“, für die er jetzt ins Lager muss, zum Teil in demokratischen Ländern begangen: Er hat in Amerika, Portugal oder Finnland gesagt, was er von Putin hält. Aus Sicht seiner Gastländer hat er vom Grundrecht der Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Aus Sicht der russischen Justiz war das „Staatsverrat“.

Im Fall des amerikanischen Journalisten Gershkovich liegt der Bezug zur demokratischen Welt ein wenig anders. Er schrieb aus Russland über Russland, und zwar im „Wall Street Journal“, einer der wichtigsten Zeitungen der westlichen Welt. Er machte damit pu­blik, was die gelenkte russische Presse um jeden Preis verschleiern will: Zum Beispiel dass die Sanktionen des Westens wirken oder dass Putin von seinem Hofstaat systematisch belogen wird. Im Zuge einer Recherche über die „Wagner“-Miliz, die sich am Überfall auf die Ukraine besonders brutal beteiligt, wurde er schließlich verhaftet. Eine Diktatur kann nicht dulden, dass die freie Welt ihr Informationsmonopol bricht.

Mord als Kollateralschaden

Auch bei Nawalnyj ist ein klarer Auslandsbezug da. Er ist der Gründer einer Organisation, die es praktisch nur noch im westlichen Ausland gibt. Seine engsten Mitarbeiter sitzen heute in Litauen, seine Stiftung ist in Amerika registriert.

Daraus folgt: Das Regime Putin kann die Opposition im Inneren nicht bekämpfen, ohne zugleich die demokratische Welt zu bekämpfen. Konkret kann das vieles bedeuten. Gegner, die im Westen Zuflucht gesucht haben, werden verletzt oder ermordet, wie das bei den Giftanschlägen auf Sergej Skripal und Alexander Litwinenko in Großbritannien geschehen ist. Auch der Berliner Tiergartenmord gehört in diese Kategorie.

In solchen Fällen ist der Schaden für die betroffenen Demokratien, das Verbrechen auf ihrem Gebiet, ein Kollateraleffekt des inneren Terrors in Russland. Manche Akte der inneren Repression sind aber auch bewusste Angriffe auf Länder der demokratischen Welt. Zum Beispiel wenn das Regime Geiseln nimmt. Wie wirksam das ist, zeigt der Fall der amerikanischen Basketballspielerin Brittney Griner. Die wurde 2022 in Moskau zu neun Jahren Haft verurteilt, weil sie ein Cannabisöl, das in Amerika erlaubt ist, im Fluggepäck hatte. Am Ende wurde sie dann gegen den in Amerika verurteilten russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht. Beim Journalisten Evan Gershkovich spricht ebenfalls viel dafür, dass er auch mit dem Ziel verhaftet worden ist, Russlands „Austauschfonds“ aufzufüllen.

Diktatur ist keine innere Angelegenheit

Es gibt aber noch einen fundamentaleren Grund, warum Diktaturen Demokratien als Feinde sehen: Die Existenz offener Systeme widerlegt ihre zentrale Erzählung – die Behauptung, in einer Welt voller Konflikte könne ein Land nur überleben, wenn ein starker Führerwille es zusammenhält.

Die Feindschaft despotischer Staaten gegen die offene Gesellschaft wird dann besonders tödlich, wenn ein demokratisches Land ihnen kulturell nahesteht. Dann nämlich könnte das unterdrückte Volk sich fragen: Warum sollte Offenheit nicht auch bei uns gehen? Deshalb kann China kein freies Hongkong dulden und kein freies Taiwan. Nordkorea betrachtet Südkorea als Feind, und Russland will die Ukraine vernichten.

Die Errichtung einer Tyrannis ist deshalb keine innere Angelegenheit irgendeines Staates. Ein Land, das diesen Weg geht, wird aus innerer Logik offene Gesellschaften bekämpfen. Demokratien aber tun sich oft schwer, auf diese immanente Feindschaft richtig zu reagieren. Sie stehen dann vor schweren Entscheidungen: Wenn ein Diktator Geiseln nimmt, ist Nachgeben ebenso bitter wie prinzipienfeste Härte. Evan Gershkovich drohen in Russland ja immerhin 20 Jahre Haft. Auf lange Sicht hilft deshalb nur eines: Wer einen Tyrannen zum Nachbarn hat, muss in seinem Wertefundament, aber auch wirtschaftlich und militärisch so stark sein, dass der Tyrann sich hütet, Streit zu suchen. Und wer, wie Europa, nicht stark ist, muss stark werden.