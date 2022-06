Russische Kriegstaktik : Ein Gegner wie aus dem 20. Jahrhundert

Russische Truppen greifen einen NATO-Verband am Nordkap an. Ein Schwarm autonomer, mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteter Kampfdrohnen schaltet dessen Flaggschiff aus, den britischen Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth, eine Hyperschallrakete versenkt ihn schließlich. Zur selben Zeit brechen in Europa Computernetze zusammen, Medien werden mit Falschmeldungen geflutet, Haushaltsgeräte explodieren – der Informationskrieg hat begonnen. Kurz darauf marschieren die Russen mit 120.000 Mann im Baltikum ein und besetzen es, bevor die Allianz dort auch nur annähernd genug Truppen zusammengezogen hat. Nach 13 Tagen ist der Krieg vorüber. Präsident Putin lässt sich als Held feiern, die NATO dagegen ist am Ende.

Mit diesem Schreckensszenario beginnt ein aktuelles Buch über den Krieg der Zukunft, geschrieben von zwei amerikanischen Generälen im Ruhestand und einem Wissenschaftler. Sie verlegen den Schrecken ins Jahr 2030 und werben eloquent für einen neuen Kurs in Rüstung und Verteidigung, der ein solches Fiasko verhindert. Der Krieg der Zukunft, davon sind die drei Autoren, angesehene Fachleute, überzeugt, wird ganz anders sein als der Krieg der Vergangenheit. Er wird im Weltall und im Cyberspace genauso geführt wie im Feld. Nicht wer das größte Schiff oder die meisten Panzer hat, gewinnt ihn, sondern derjenige, der rechtzeitig in die neuen, disruptiven Technologien investiert.