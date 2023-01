Urteil in Stockholm : Lange Haftstrafen wegen Spionage für Russland

In Schweden sind zwei Männer wegen Spionage für Russlands Militärgeheimdienst GRU zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Stockholm verurteilte die Brüder Peyman und Payam Kia am Donnerstag zu lebenslanger Haft beziehungsweise zu einer Haftstrafe von neun Jahren und zehn Monaten, da sie gemeinsam illegal geheime Informationen beschafft und nach Russland übermittelt haben.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ältere Bruder, der die lebenslange Haftstrafe unter anderem wegen schwerer Spionage erhielt, über 100 Dokumente der schwedischen Sicherheits- und Geheimdienste an Russland weitergegeben hat. Er hatte unterschiedliche Positionen inne in Schwedens Inlandsnachrichtendienst (Säpo), in Schwedens Militär und beim Nachrichtendienst des schwedischen Militärs (Must). Die Dokumente hatte er laut Gericht im Rahmen seiner dortigen Tätigkeiten erhalten.

Die Beteiligung des jüngeren Bruders an der strafbaren Handlung wurde als wesentlich geringer eingeschätzt, weil er nicht an der Beschaffung der Informationen beteiligt war. Er wirkte jedoch laut Gericht bei der Planung mit, pflegte die Kontakte nach Russland und kümmerte sich um die Übergabe der Informationen und den Erhalt des Geldes.

Mit den Urteilen folgte das Gericht weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe beziehungsweise eine Haft von 13 Jahren gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Der Staatsanwaltschaft zufolge haben die Brüder, die in Iran geboren wurden, von 2011 bis zu ihrer Festnahme im Herbst 2021 für Russland spioniert. Sie hatten die Vorwürfe abgestritten.

Spionage diente ausschließlich der Bereicherung

Welche Dokumente weitergeben wurden, ist nicht bekannt. Die meisten schriftlichen Beweise der Staatsanwaltschaft wie auch viele der Themen, um die es bei Zeugenaussagen ging, waren streng geheim; ein Großteil des Prozesses war nicht-öffentlich; auch Teile des Urteils waren geheim. Doch sprach ein Gerichtssprecher am Donnerstag von Dokumenten über die Sicherheits- und Geheimdienste, die Angelegenheiten von „großer Bedeutung“ betroffen hätten.

Laut Gericht stützte sich die Beweisführung auf eine Untersuchung von Schwedens Inlandsnachrichtendienst (Sapö), wonach eine Person innerhalb der Behörde Informationen an den GRU weitergegeben und Peyman Kia der wahrscheinlichster Urheber gewesen sei. Zudem wurden bei den Brüdern Beweismittel wie Computer und USB-Sticks gefunden, auf denen trotz Verschlüsselungssoftware Spuren der geheimen Informationen gefunden wurde.

Laut Gericht diente die Spionage der Bereicherung. Das sei der einzige Zweck gewesen, daher könnten auch keine mildernden Umstände geltend gemacht werden. Dem Gericht zufolge hatte der ältere Bruder in der Tatzeit mit größeren Bargeldbeträgen hantiert, auch habe er hohe Beträge an Verwandte überwiesen.

Die Chefin des schwedischen Inlandsnachrichtendienstes (Säpo) Charlotte von Essen hatte kürzlich gewarnt, dass Russland seine nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegen Schweden ausweite. Schweden hat in Folge des russischen Angriffskrieges die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Zuletzt waren in Skandinavien weitere Fälle mutmaßlicher Spionage für Russland öffentlich geworden.

Mehr zum Thema 1/

So wurde im November in einem Stockholmer Vorort ein Paar festgenommen, das einst aus Russland eingewandert war und geheime kommerzielle Informationen an den russischen Militärgeheimdienst weitergegeben haben soll. In Norwegen wurde im Oktober ein Mann festgenommen, der an einer Universität lehrte und verdächtigt wird, russischer Geheimdienstmitarbeiter zu sein und unter falscher Identität im Land gelebt zu haben.