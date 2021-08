Russland und Afghanistan : Moskaus Angst vor den Terroristen

Aktualisiert am

Sicher ist sicher: Russland veranstaltet gemeinsam mit Tadschikistan und Usbekistan Militärmanöver in der Nähe der Grenze zu Afghanistan Bild: AP

Nie wieder sollen die Amerikaner einen Fuß in Moskaus „Vorhof“ Zentralasien setzen. Unter diesem Blickwinkel ist die westliche Niederlage in Afghanistan ein Erfolg für Russland. Aber was ist, wenn Terroristen einsickern?