Russlands Krieg : „Treibjagden“ auf Verweigerer

Im Roman-Wiktjuk-Theater im Moskauer Nordosten sollte eigentlich „Meister und Margarita“ gezeigt werden, Michail Bulgakows Allegorie auf das Leben im Stalinismus. Das Programm, das in der Haltestelle vor dem Theater aushängt, weist noch darauf hin. Doch bis vorerst kommenden Donnerstag sind alle Vorführungen abgesagt. Kurz nachdem Präsident Wladimir Putin am 21. September die „Teilmobilmachung“ verkündet hatte, wurde in dem Theater, das der aus Lemberg und einer ukrainischen Familie stammende Regisseur Roman Wiktjuk (1936 bis 2020) gegründet hat, ein „Einberufungspunkt“ eingerichtet. Viele Rekruten und ihre Verwandten fotografierten ein Banner an der Fassade, das für eine Premiere von Gogols „Toten Seelen“ warb; es wurde abgenommen.

Moskauer, die Einberufungsbescheide erhalten haben, kommen weiter. Am Vormittag warten einige von ihnen in der Herbstsonne. Ein Bärtiger trinkt ein letztes Bier, hält mit der einen Hand die Dose, mit der anderen seine Frau, neben ihm steht der gepackte Armeerucksack. Eine junge Frau erzählt jemandem am Telefon, wie sie für ihren Mann „alles“ angeschafft habe, auch Medizin. Ein Vater und sein Sohn haben nichts mitgebracht, laufen nebeneinander zum Eingang. Kurzes Warten, dann verschwindet der Sohn im Theater. Der Vater bleibt draußen, zündet eine Zigarette an. Gestern habe sein Sohn den Einberufungsbescheid erhalten, „auf Arbeit“, berichtet er. Wo man ihn hinbringen werde, wisse er nicht.

Der Sohn sei bereit, eingezogen zu werden, „ein Mann muss immer bereit sein“. Der Alte stützt sich auf ein Absperrgitter, zieht an der Zigarette. Eines sei doch seltsam, fügt er nach einer Pause an: Sein Sohn sei 38, habe vor zwanzig Jahren Wehrdienst geleistet, sonst nichts. „Sie sagten doch, Leute wie er würden nur bis 35 einberufen.“ Das Gespräch endet, als ein Polizist hinzutritt, Pass und Akkreditierung prüft und fordert, das Gelände zu verlassen: Das Theater sei jetzt eine „gesicherte Anlage“.

Seit einigen Tagen wird aus Moskau und Sankt Petersburg über „Treibjagden“ berichtet: In Betrieben, Obdachlosenunterkünften oder vor U-Bahn-Stationen würden Einberufungsbescheide verteilt. Auf Telegram werden Bilder von Polizisten verbreitet, die junge Leute stoppen. Manche würden gleich im Polizeiwagen weggefahren. Polizisten begleiten auch manche Männer zum Einberufungspunkt im Roman-Wiktjuk-Theater. In sozialen Medien werden Namen von Stationen genannt, als Warnung. Moskaus Wehrkommissar wies die Meldungen zurück. Dagegen teilte ein Mitglied von Putins Menschenrechtsrat mit, ein Telekommunikationsunternehmen habe sich bei ihm über eine „Treibjagd auf Verweigerer“ an einer Moskauer U-Bahn-Station beschwert: Ein Mitarbeiter sei festgehalten und aufgefordert worden zu belegen, dass er eine „Reservierung“ habe. So heißen Ausnahmen, in deren Genuss Mitarbeiter systemrelevanter Unternehmen und Institutionen kommen sollen. Ein Oberhausmitglied rief dazu auf, die „Rechtmäßigkeit“ jedes Einzelfalls zu prüfen.

Ohne Vorbereitung an die Front

Weitere Meldungen bezeugen Chaos und Unmut. Aus einem Trainingszentrum im Swerdlowsker Gebiet im Ural sind laut einem Unterhausabgeordneten nun 700 Rekruten nach Hause geschickt worden: 300 seien zu Unrecht eingezogen worden, 400 erkrankt. Vier Rekruten waren gestorben, als Todesursachen wurden Krampfanfall, Suizid, Leberzirrhose und Herzprobleme angegeben.

Am Freitag wird auch Putin nach der Mobilmachung gefragt. „Diese Arbeit geht schon zu Ende“, sagt er, „ich denke, in ungefähr zwei Wochen“. 222.000 Russen seien eingezogen worden, 16.000 schon in Einheiten, die „militärische Aufgaben“ erfüllten, sagt Putin und bekräftigt, was er zur Mobilmachungsansprache verkündet hatte: Die Rekruten würden eine „Vorbereitung“ absolvieren. Doch daran bestehen Zweifel. Seit Wochenbeginn kursieren erste Meldungen über „Mobilisierte“, die schon in der Ukraine gefallen sind. Mindestens neun stammen aus dem Ural; fünf von ihnen wurden Ende September nahe Tscheljabinsk eingezogen und fielen Ende voriger Woche. Die Männer seien ohne Vorbereitung an die Front geschickt worden, berichteten Hinterbliebene der BBC.

Der erste „Mobilisierte“ aus Moskau, dessen Tod bekannt wurde, ist der 28 Jahre alte Alexej Martynow. Ein Beitrag auf Telegram stellt ihn als Abteilungsleiter in der Stadtverwaltung vor. „Freund und Kollege meiner engen Freunde. Mobilisiert am 23. September“, heißt es weiter. Martynow habe „in seiner Jugend“ in einem Ehrenwache-Regiment gedient. „Null Kampferfahrung. Wurde praktisch nach einigen Tagen an die Front geschickt. Fiel heldenhaft am 10. Oktober. Militärführer, jetzt ist nicht die Zeit, zu lügen. Ihr dürft ohnehin nicht lügen, jetzt ist es ein Verbrechen.“

Die Autorin des Posts, Natalja Lossjewa, ist als stellvertretende Chefredakteurin der Staatsmedienholding „Rossija Sewodnja“ eine Kollegin der Kreml-Lautsprecher Dmitrij Kisseljow und Margarita Simonjan. „Eine Mitarbeiterin genau der Propaganda-Holding, die mit ihrem langjährigen Lügen diesen Krieg erst ermöglicht hat, ist jetzt erstaunt darüber, ‚wie es nur dazu kommen konnte‘“, kommentiert Dmitrij Koljesjew vom unabhängigen Online-Magazin „Republic“ auf Telegram. „Noch schockieren Nachrichten über gefallene Mobilisierte. Leider muss man annehmen, dass es bald eine solche Welle sein wird, dass sich einzelne Tragödien in der allgemeinen Flut des Grauens verlieren.“