Aktualisiert am

Fiasko in Moskau

Putins Corona-Krisenmanager : Fiasko in Moskau

Mit digitalen Lösungen wollte Moskaus Bürgermeister die Ausgangssperre in der Stadt kontrollieren. Herausgekommen sind zunächst aber lange Schlangen vor der Metro.

Ministerpräsident Mischustin, Präsident Putin und Moskaus Bürgermeister Sobjanin (von links nach rechts) am 17. März beim Besuch eines Krisen-Zentrums. Bild: AP

Epidemiologisch waren die langen Schlangen, die sich am Mittwoch an Eingängen zur Moskauer Metro bildeten, ein Desaster. Und auch politisch waren sie ein Fiasko für Sergej Sobjanin, der seit bald zehn Jahren Bürgermeister der russischen Hauptstadt ist. Er ist von Präsident Wladimir Putin zum obersten Bekämpfer der Corona-Pandemie in Russland erkoren worden. Er ist derjenige, der anstelle Putins harte Entscheidungen wie die als „allgemeine häusliche Selbstisolierung“ bezeichnete weitgehende Ausgangssperre verkündet.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Der 61 Jahre alte Sobjanin digitalisiert den Behördenverkehr in Moskau und ist stolz auf Zehntausende Kameras zur Überwachung der mit viel Granit erneuerten Bürgersteige und Parks der Stadt. Auf Technik wie Gesichtserkennungssoftware, Codes auf Smartphones und Handyortung setzt Sobjanin auch im Kampf gegen das Coronavirus.

Seit Mittwoch müssen in Moskau Fahrten mit dem Auto oder im öffentlichen Nahverkehr online, per Telefon oder Kurzmitteilung vorab angemeldet werden. Weil Polizisten die Erlaubniscodes an den Eingängen zur Moskauer Metro, der Lebensader der Metropole mit mehr als zwölfeinhalb Millionen Einwohnern, aber einzeln und so umständlich prüften, kam es dort zu den Menschentrauben kam, die unbedingt vermieden werden sollten.

Sobjanins an China orientierte Technikideale scheiterten an der stumpfen Beharrlichkeit russischer Polizeiroutine. Jetzt soll es nur noch Stichproben-Kontrollen geben. Putins Sprecher schob die Schuld den Bürgern zu, deren „Undiszipliniertheit“ die Erlaubniscodes nötig gemacht habe: Die Rückendeckung des Kreml hat Sobjanin also weiter.

Der Ingenieur und Jurist wurde 2001 Gouverneur des Gebiets Tjumen, leitete von 2005 für Putin die Präsidialverwaltung. Als Putin 2008 für vier Jahre Ministerpräsident wurde, machte er Sobjanin zu einem seiner Stellvertreter. Die Rolle als Moskauer Bürgermeister ab 2010 nutzte Sobjanin nicht (wie sein Vorgänger, der Volkstribun Jurij Luschkow) für politische Inszenierungen, sondern profilierte sich als verlässlicher Zuarbeiter.

Sobjanin glänzt, wo es technisch zugeht, bei Bauvorhaben, Infrastruktur. Er sieht schlecht aus, wo er politische Entscheidungen vertreten muss, wie voriges Jahr, als Oppositionelle von Wahlen zum Moskauer Stadtparlament ausgeschlossen und Proteste dagegen niederschlagen wurden.

Rasch steigende Fallzahlen in Moskau

In der Coronavirus-Krise hat Sobjanin im März als erster hoher Funktionär Zweifel an den offiziellen Fallzahlen geäußert, hat dann, durch Putin ermächtigt, mit Schließungen von Parks, Läden und Lokalen sowie Ausgangsbeschränkungen den Takt für Russlands Antwort vorgegeben. Dringlichste Aufgabe des Krisenmanagers ist jetzt, mehr Betten für die Behandlung von Covid-19-Patienten in Moskau zur Verfügung zu stellen.

Russlands Fallzahlen steigen rasch, knapp 28000 Personen sollen insgesamt infiziert sein, mehr als 16.000 von ihnen in Moskau. Schon jetzt sind sogar die Krankenhäuser der im Vergleich zum Rest des Landes enorm privilegierten Hauptstadt an der Grenze der Belastbarkeit. Daher hat Sobjanin jetzt sogar den Ankauf von noch mehr Granit zur Stadtverschönerung aufgeschoben.