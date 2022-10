Mobilmachung in Russland : Entwurzelt, zerstreut, für Putin in den Krieg geschickt

Zwei Frauen betrauern einen in der Ukraine gefallenen Soldaten in Ulan-Ude, der Hauptstadt der Teilrepublik Burjatien, Bild: AP

Man sieht Waggons, Dutzende Männer in Uniform, manche mit Sturmhauben über dem Gesicht. In Videos aus dem westrussischen, an die Ukraine grenzenden Belgoroder Gebiet beklagen die gerade eingezogenen Rekruten „absolut viehische Bedingungen“. Es mangele an allem, an Geld, Organisation, Ausrüstung und Essen, sofern man es nicht selbst kaufe. Einige Männer halten Sturmgewehre in den Händen, aber die seien „nicht auf uns registriert“, sagt einer.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

„Wir sind völlig unnütz, es gibt null Vorbereitung“, ein anderer. Ein dritter filmt sich im Zug, hustet ständig, sagt, die Mehrzahl der Leute hier habe sich mit Corona angesteckt. Ein vierter stellt sich in seinem Clip mit Namen vor und berichtet, er sei nach der Einberufung in ein Regiment motorisierter Schützen eines Panzerbataillons geschickt worden; er und andere „Mobilisierte“ hätten sechs Tage in selbst ausgehobenen Gräben und Gruben verbracht. „Der Staat“ solle helfen.