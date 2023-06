Alexandr Lukaschenko und Wladimir Putin am 9. Juni in Sotschi Bild: dpa

Russlands bizarrer Eintagesaufstand hat mindestens einen Gewinner: Alexandr Lukaschenko. Allen Bruderschaftsschwüren zum Trotz ist das Verhältnis zwischen dem belarussischen Machthaber und Wladimir Putin schwierig. Die Unterstützung durch Russlands Präsidenten rettete dem Minsker Herrscher vor bald drei Jahren während der Proteste gegen die gefälschte Präsidentenwahl die Macht. Symbolisch für die Abhängigkeit Lukaschenkos von Putin standen Bilder von einer damaligen Begegnung im russischen Sotschi, die den Gast mit überkreuzten Beinen neben dem breitbeinig auftrumpfenden Hausherrn zeigen.

Seit Samstagabend können Lukaschenko und Putin als quitt gelten. Russlands Präsident habe „dem belarussischen Kollegen für die geleistete Arbeit gedankt“, meldete die Minsker Staatsnachrichtenagentur Belta zur Vermittlung zwischen Lukaschenko und dem aufständischen Milizenführer Jewgenij Prigoschin. Letzterer werde „nach Belarus gehen“, wie Putins Sprecher bestätigte. Putin habe, so Belta, Lukaschenko am Morgen über die Lage informiert, und die beiden hätten gemeinsame Schritte vereinbart. Lukaschenko habe infolgedessen den ganzen Tag über mit Prigoschin verhandelt.

Lukaschenkos Bild als Friedensstifter

Ein belarussischer Propagandist erzählte im Programm eines russischen Propagandisten, es sei unklar gewesen, ob Prigoschin überhaupt ans Telefon gehe. Das Gespräch Lukaschenkos mit dem Wagner-Anführer sei dann „kompliziert“ gewesen, „unter Männern“. Prigoschin sei ein mit Putin abgestimmter Plan unterbreitet worden, und der Wagner-Anführer habe seine öffentlichen Forderungen, ihm Russlands Verteidigungsminister und Generalstabschef zu übergeben, nicht bekräftigt. Ob dies zutrifft oder eine für Minsk und Moskau günstige Mythenbildung ist, ist unklar.

In russischen Telegram-Kanälen wird vermutet, dass Lukaschenko bloß die Rolle des Verkünders zukam und die eigentliche Vermittlung ein Weggefährte Putins übernahm, dessen früherer Leibwächter Alexej Djumin, mittlerweile Gouverneur des Gebiets Tula südlich von Moskau. An Lukaschenkos Bild als Friedensstifter ändert das wenig. Er dürfte sich als Sieger aus Russlands bizarrem Eintagesaufstand fühlen.

Was Prigoschin in Belarus machen soll, ob er dort bleibt oder weiterzieht, ist ebenfalls ungewiss. Eine kuriose Volte der Geschichte ist, dass Lukaschenko im Präsidentenwahlkampf 2020 eine Gruppe von 32 Wagner-Söldnern in Minsk festnehmen ließ und Angst vor einer russischen Machtübernahme schürte – so waren damals die Zeiten. Jetzt dürfte dem 68 Jahre alten Machthaber auch im Triumph über Putin klar sein, dass das Schicksal seines Regimes von der Stabilität des russischen abhängt. Die jedoch sieht seit Samstag brüchig aus.