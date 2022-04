Kampf gegen den Klimawandel : Warum Putins Krieg für das Klima eine Katastrophe ist

Putins Krieg ist eine Katastrophe – für die Menschen in der Ukraine, aber auch für das Weltklima. Denn er verstärkt den Eindruck, dass die Welt dringend Ersatz für russisches Öl, Gas und Kohle aus anderen Weltgegenden benötigt, sollte es zu einem totalen Energieembargo des Westens gegen Putin kommen. Es ist die alte Erzählung: Ohne fossile Brennstoffe geht es nicht, wenn die Räder nicht stillstehen und die Armen nicht noch ärmer werden sollen. Dabei, das hat auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres jetzt in einer Rede an die Weltgemeinschaft klargemacht, wäre nichts schädlicher und schändlicher, als diese Erzählung fortzuspinnen.

Guterres kommentierte in New York den letzten von drei Teilen des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates IPCC, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch wenn sein Auftritt angesichts der grausamen Bilder aus Butscha unterzugehen drohte. Er nannte die Bilanz der Klimawissenschaftler einen „Katalog der Schande“ für die Menschheit, weil alle nationalen Versprechungen uns der Rettung des Klimas bislang nicht näher gebracht hätten. Die gefährlichen Radikalen, so Guterres, seien nicht die Aktivisten, die das Erdklima retten wollten, sondern jene Länder und Unternehmen, die Öl, Gas und Kohle weiter förderten, als sei dies das Selbstverständlichste auf der Welt.

Die Deutlichkeit des UN-Chefs spiegelt rhetorisch den Ernst der Lage wider, die in den drei mal dreitausend Seiten des sechsten IPCC-Sachstandsberichts schonungslos beschrieben wird: Die Welt ist Lichtjahre davon entfernt, das Klima wieder in eine Balance zu bringen! Trotzdem ist sie voller Hoffnung. Besser gesagt: Sie wird vollgepumpt mit Hoffnungen, das Ruder noch herumreißen zu können. Auch vom Weltklimarat selbst.

Bis 2025 muss Emissionswende geschafft sein

Das Ziel heißt: maximal 1,5 bis zwei Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Alles darüber würde die Pole schneller schmelzen und die Küsten schneller versinken lassen. Abermillionen Menschen würden durch Naturkatastrophen sterben, die Natur wäre einem unvorstellbaren Stress ausgesetzt.

Das noch zu verhindern erfordert eine fast übermenschliche Leistung: Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern in den nächsten drei Jahren – bis 2025 – muss die Emissionswende geschafft sein. „Jetzt oder nie“, in den Worten des IPCC. Schon in acht Jahren, 2030, muss die Anreicherung der Luft mit den Abgasen von Gas, Öl und Kohle halbiert werden und bis 2050 ganz aufhören. Kaum vorstellbar angesichts der Tatsache, dass wir aktuell nicht auf anderthalb oder zwei Grad, sondern auf drei Grad globaler Erhitzung zusteuern.

Verstanden haben diese Dramatik fatalerweise immer noch viel zu wenige. Was nach der Veröffentlichung dieses dritten IPCC-Teilberichts auch daran zu erkennen war, wie die Wutrede des UN-Chefs behandelt wurde: mit Achselzucken. In die Hauptnachrichten schaffte es der Klimanotstand kaum noch. Alles bekannt, dachte man wohl. Der Kriegsdonner übertönt alles, auch die lautesten Notrufe für den Planeten.

Weltklimarat steckt im Machbarkeitszwang

Dabei haben die fast 300 Autoren, die allein für diesen dritten Bericht mehr als 18.000 Studien ausgewertet haben, kaum etwas unversucht gelassen, um Unternehmer, Laien und Politiker endgültig zu desillusionieren. Wer etwa die in der „Zusammenfassung für politische Entscheider“ gezeigte Grafik zu den Emissionswende-Szenarien studiert, wird erkennen müssen, dass die nötige Wende nicht in der Zukunft liegt, sondern eigentlich in der Vergangenheit. 2009, nach Erscheinen des vierten Sachstandsberichts, sollte der Höhepunkt der Treibhausgas-Emissionen „möglichst in sechs Jahren“ erreicht sein. 2015, beim darauffolgenden IPCC-Bericht, waren es fünf Jahre, heute sind es nur noch drei. Doch auch der Weltklimarat hat sich in den vergangenen Jahren beim Versuch, die Politik mit „positiven Narrativen“ und Durchhalteparolen zu motivieren, in eine Art Machbarkeitszwang hineinmanövriert.

Die Wahrheit ist, dass die Welt schon mit 1,2 Grad Erwärmung und zuletzt immer neuen Rekordemissionen noch auf die Klimakatastrophe zusteuert. Und zur bitteren Einsicht gehört auch, dass selbst ein globales Energie-„Osterpaket“ nicht ausreichen wird, um das noch abzuwenden. Die vielen möglichen und effektiven Instrumente für radikalen Klimaschutz sind im IPCC-Bericht akribisch aufgelistet. Der massive Preisverfall und der Zuwachs bei den regenerativen Energiequellen etwa sind mehr als ein Lichtblick.

Doch realistisch gesehen ist die Wende nur möglich, wenn die Sucht nach Öl, Gas und Kohle endlich besiegt wird. Und mit ihr die alten, mit Milliarden-Subventionen gepuderten fossilen Versprechungen, die durch Putins Krieg in der Ukraine noch befeuert werden.