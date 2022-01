Aktualisiert am

Gespräche in Genf : Russlands Aufforderung zur Kapitulation

Russland hat den Amerikanern und der NATO zwei Vertragsentwürfe präsentiert. Die sind zum Teil in sich widersprüchlich, aber in jedem Fall in weiten Teilen unannehmbar.

Im Juni 2021 konferierten Putin und Biden in Genf Bild: AP

Führende westliche Politiker reagierten umgehend, als die russische Regierung Mitte Dezember Entwürfe für Verträge vorlegte, mit denen die Vereinigten Staaten und die NATO sich gegenüber Russland auf umfassende Sicherheitsgarantien verpflichten sollten: Die zentralen Punkte dieser Texte seien vollkommen unannehmbar.

In Moskau gab man sich empört. Außenminister Sergej Lawrow legte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gar den Rücktritt nahe: Dessen ablehnende Äußerungen zu den russischen Dokumenten zeigten, „dass er seinem Job nicht gewachsen ist“. Wieder einmal wurde das alte Lied über einen ignoranten Westen angestimmt, der auf konstruktive Vorschläge und berechtigte Interessen Russlands nicht eingehe.

„Sie sind dem Wesen und der Form nach keine Angebote zur Erörterung, sondern wirklich ein Ultimatum – die Forderung einer bedingungslosen Kapitulation.“ Diese Worte über die Vertragsentwürfe stammen nicht von einem westlichen Politiker, sondern von einer Kommentatorin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die Autorin preist auf der Website der Agentur so gut wie jeden außenpolitischen Schritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin in den höchsten Tönen.

„Mit eingeklemmtem Schwanz davonmachen“

Es ist also keine Kritik an der eigenen Diplomatie, sondern Ausdruck voller Zustimmung zum Vorgehen der russischen Führung, wenn sie weiter schreibt: „Einen guten Ausweg für den Westen ohne Gesichtsverlust sehen sie einfach nicht vor – außer er weicht stolz nicht zurück und entfesselt so einen Krieg mit Russland.“ Auch wenn der Westen nun laut aufheule und die Militärs der NATO krampfhaft Operationspläne prüften – wenn es ernst werde, werde die Allianz sich von Russlands Grenzen „mit eingeklemmten Schwanz davonmachen“.

Die russischen Regimemedien waren voll von ähnlichen Äußerungen, seit Präsident Wladimir Putin Mitte November bei einer Rede im Außenministerium in Moskau seine Diplomaten damit beauftragt hat, dem Westen juristische Garantien für Russlands Sicherheit abzuringen. In sich schlüssig waren diese Stimmen nicht: Da war mal von der existenziellen Bedrohung Russlands durch die vorrückende NATO die Rede, gegen die man sich mit allen Mitteln wehren müsse, mal von einer Schwäche des Westens, die es zu nutzen gelte, um die Vereinigten Staaten von ihrem „globalen Thron“ zu stürzen. Doch ein Motiv zog sich als Grundton durch alle diese Äußerungen: Moskau habe nun „rote Linien“ gezogen (eine Formulierung Putins aus seiner Rede im Außenministerium), über die nicht verhandelt werden könne. Der Westen müsse sie akzeptieren. Missachte er sie, werde ihn das sehr teuer zu stehen kommen.

Die wilde Rhetorik der Propagandisten des Regimes bedeutet nicht zwingend, dass man im Kreml wirklich so denkt und plant. Sie sind die mediale Entsprechung zum russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, von dem im Westen auch niemand weiß, ob er nur Drohkulisse oder echte Kriegsvorbereitung ist. Sicher sagen kann man jedoch, dass der russischen Führung an dem Eindruck gelegen ist, es drohe ein Krieg, wenn Amerika und die NATO nicht auf die russischen Forderungen eingehen.

Diese Botschaft wurde auch von der Führung des Landes verbreitet. Nach einem erfolgreichen Test der neuen russischen Hyperschallrakete Zirkon an Heiligabend sagte Präsident Wladimir Putins Sprecher über die beiden Vertragsentwürfe: „Na hoffen wir, dass sie auf diese Weise für den Westen etwas überzeugender werden.“ Kurz darauf äußerte sich Putin selbst: Wenn die Gespräche über die von Moskau vorgelegten Dokumente nicht rasch ein Ergebnis brächten, dann hänge Russlands Reaktion davon ab, „was mir meine Militärexperten vorschlagen“.