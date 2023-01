Aktualisiert am

Putin und Serbenführer Dodik : Russlands Einfluss in Bosnien wird überschätzt

Bosniens Serbenpräsident Dodik pflegt besonders enge Beziehungen zum Kreml. Doch wirkliche Macht hat Moskau in Bosniens Serbenrepublik nur in einem Bereich.

Ideologische Partner: Milorad Dodik (l.) und Wladimir Putin 2016 in Moskau Bild: imago/ITAR-TASS

Wladimir Putin hat kaum Verbündete in Europa, doch ganz allein ist er nicht. Abgesehen vom belarussischen Diktator Alexandr Lukaschenko, der keine Wahl mehr besitzt, hat sich kein Machthaber auf dem Kontinent so klar auf die Seite des russischen Kriegsherrn geschlagen wie Milorad Dodik. Der Präsident der serbischen Republik von Bosnien-Hercegovina, in der Landessprache Republika Srpska oder kurz RS genannt, wird nicht müde, Putin als größten Behüter aller Serben zu preisen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Unlängst verlieh er Putin deshalb den höchsten Orden der RS. Einer der wenigen anderen Ausländer, denen derlei Ehren zuteilwurden, ist der Schriftsteller Peter Handke. Der ist allerdings nur Träger des Verdienstordens am Bande, während Putin dessen höchste Stufe an einer edelsteinbesetzten Kette erhielt. Die Kette müsste Handke sich erst noch verdienen. Das ist aber ein ungleicher Wettkampf, da Handke nicht annähernd die gleichen Mittel zur Verfügung stehen wie Putin, um sich die Gunst des Serbentums zu erwerben.