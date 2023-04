Ausgerechnet die „Wagner“-Söldnergruppe will in Sudan vermitteln. Schon lange versucht Russland in Afrika Fuß zu fassen. Und den Einfluss des Westens zurückzudrängen.

Als aus aller Welt besorgte Stellungnahmen zur Gewalt in Sudan kamen, äußerte sich auch Jewgenij Prigoschin. Ausgerechnet der Chef der russischen Söldnertruppe „Wagner“ bot sich an, in dem Konflikt zwischen zwei sich bekriegenden Militärfraktionen zu vermitteln. Er sei „seit langem mit Sudan verbunden“ und habe „mit allen Menschen kommuniziert“, die dort Entscheidungen treffen, schrieb Prigoschin in einem „offenen Brief“, den seine Pressestelle vergangene Woche auf Telegram veröffentlichte. Im Gegensatz zu den Vereinten Nationen und anderen, die „sudanesisches Blut wollen“, strebe er Frieden an.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Prigoschin ist ein notorisch um Aufmerksamkeit bemühter Akteur im russischen Machtpoker. Was der Oligarch, Söldnerführer und frühere Koch von Wladimir Putin über Sudan schreibt, dürfte jedoch zumindest zum Teil auf Tatsachen beruhen. So heißt es in seinem Brief weiter: „Was jetzt in Sudan passiert, ist nicht das, wofür wir den Sudanesen beigebracht haben, mit Waffen umzugehen.“

Über die Aktivitäten Russlands und insbesondere der „Wagner“-Gruppe in dem ostafrikanischen Land wird seit mehreren Jahren spekuliert. Es geht um Gold und Waffen. Aber das Engagement in Sudan ist auch Teil eines geopolitischen Machtkampfs: Russland versucht, in Afrika stärker Fuß zu fassen. Im Juli vergangenen Jahres unternahm Außenminister Sergej Lawrow eine ausgedehnte Reise durch den Kontinent. Dann wieder im Januar diesen Jahres. Und ein weiteres Mal im Februar. Zu den Themen, über die er mit Präsidenten und Diktatoren sprach, gehörten russische Getreideexporte, Energiepartnerschaften und militärische Unterstützung.

Kein anderes Land liefert so viele Waffen nach Afrika wie Russland – mehr als 40 Prozent der afrikanischen Waffenimporte der Jahre 2017 bis 2021 kamen von dort. Zugleich ist Moskau darum bestrebt, seinen politischen Einfluss auszubauen, auf Kosten des Westens. Der Lohn zeigte sich vor rund einem Jahr: Im März 2022 verweigerten 18 afrikanische Länder in der UN-Vollversammlung einer Resolution die Zustimmung, die Russlands Krieg gegen die Ukraine verurteilte.

Auf seiner jüngsten Afrika-Reise wurde Lawrow insbesondere in Südafrika herzlich empfangen. Eine gemeinsame Militärübung Südafrikas mit China und Russland fand vor der Küste des Landes statt, ausgerechnet während des Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine. Dass westliche Staaten über solche Sympathiebekundungen nicht begeistert sind, scheint Pretoria bisher wenig zu stören. Vom Gipfeltreffen der G-7-Gruppe in Japan vor kurzem wurde Südafrika erstmals ausgeladen. Die wichtigste Industrienation in Afrika setzt mit ihrem russlandfreundlichen Kurs auch Handelsabkommen und Investitionen aufs Spiel, wobei westliche Staaten weitaus wichtigere Wirtschaftspartner sind als Russland.

Von Südafrika reiste Lawrow weiter, unter anderen nach Sudan. Rund zwei Monate später, Mitte April, schlug dort der Machtkampf zwischen zwei Fraktionen des Militärs in offene Gewalt um. Soldaten der regulären Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz – der „Schnellen Unterstützungskräfte“ – lieferten sich Straßenkämpfe in Khartum, mitten in dicht besiedelten Wohngebieten.