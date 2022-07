Russlands Außenminister : Lawrow wähnt sich mit Afrika in neuer Ära

Russlands Außenminister Sergej Lawrow pflanzt am Mittwoch in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba einen Baum. Bild: AFP

Russlands Herz für Afrika ist derzeit sehr groß. Auf seiner ausgedehnten Reise durch den Kontinent macht Außenminister Sergej Lawrow überall deutlich, wie beständig Moskaus Wertschätzung sei. Und wie alt: In Uganda, wo er zu Wochenbeginn Station machte, wurde offiziell das sechzigjährige Bestehen diplomatischer Beziehungen zwischen dem Land und der damaligen Sowjetunion begangen. Gleichzeitig gratulierte das Außenministerium auf Twitter Liberia zum 175-jährigen Bestehen.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Der Geburtstag der ältesten modernen Republik auf dem Kontinent passt in das russische Narrativ, die Emanzipierung Afrikas von den westlichen Kolonialmächten hervorzuheben, wie auch, dass Russland dabei stets zur Seite gestanden habe. „Wir stehen in Solidarität zu den Forderungen, den Prozess der Dekolonisierung zu vollenden“, schrieb Lawrow in einem Beitrag, der zum Auftakt seiner Reise in verschiedenen afrikanischen Medien erschien. „Unser Land zwingt niemandem irgendetwas auf oder sagt anderen, wie sie zu leben haben.“