Es klingt wie die Ankündigung einer offenen Rebellion: Bei der geringsten Gefahr für Freiheit oder Leben von General Michail Teplinskij werde die 7. Garde-Luftsturm-Division wie eine Mauer um ihren Kommandeur stehen, sagt ein angeblicher Soldat der Einheit in einer auf Telegram verbreiteten Audiobotschaft. „Wir sind sehr entschieden. Bis dahin, dass wir unsere Stellungen verlassen und unserem Anführer zur Hilfe kommen.“ Diese Drohung ist die Antwort auf Gerüchte, der Kommandeur der russischen Luftlandetruppen solle verhaftet werden. Ob sie einen wahren Kern haben, ist unklar. Auch für die Echtheit der Aufnahme gibt es keinen Beleg.

Sicher ist aber, dass die Nachricht in den Telegram-Kanälen russischer Kriegs­blogger heiß diskutiert wird. Manche von ihnen mutmaßen, die Aufnahme könne vom ukrainischen Geheimdienst in Umlauf gebracht worden sein, um die Unruhe in den russischen Truppen zu verstärken. Die ist allerdings auch so schon groß.