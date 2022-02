Russland und die Ukraine : Putin, der Weltenlenker in der Blase

Die glänzenden Säle des Kremls werden dieser Tage Schauplätze von Treffen, wie es sie dort lange nicht mehr gegeben hat. Präsident Wladimir Putin tritt nach stundenlangen Gesprächen mit Gästen vor die Presse, kneift die Augen zusammen, wird ruppig, klagt, der Westen missachte Russlands Sorgen. Das wirkt bedrohlich und scheint nicht zu den Beteuerungen zu passen, keine Pläne für einen Angriff auf die Ukraine zu haben. Eines hat Putin mit dem Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine und auf der annektierten Krim schon erreicht: Auf vielen Foren redet man über seine ultimativen Forderungen nach „Sicherheitsgarantien“ von Washington und der NATO, spekuliert darüber, was geschieht, wenn dem russischen Druck nicht nachgegeben wird, fragt sich, wie Putin denkt, was er will, um welchen Preis. Russlands Präsident rückt so in seine Paraderolle: die des alle überrumpelnden, überragenden Weltenlenkers.

Für Putin ist es auch eine Rückkehr. Zu den Begegnungen im Kreml verlässt er seine Residenz in Nowo-Ogarjowo im Westen der Hauptstadt. Dort liegen in Nadelwälder gebaute Villenviertel. Die gute Luft macht sie zum Sehnsuchtsort, die Nähe zu Putin zum Pflichtdomizil für die Elite. Hinter hohen Zäunen und Mauern versteckt man seinen Reichtum, den man nur so lange genießen kann, wie es der Herrscher gestattet. Selbst wenn Putin seinem Spitzenpersonal räumlich nah ist, wirkt er fern, abgeschottet, entrückt. In der Pandemie mehr denn je: Der Präsident instruiert die Funktionäre aus Regierung, Regionen und Staatsunternehmen meist in Videoschalten, bei denen man nicht ganz sicher sein kann, ob er sie vielleicht doch aus seiner Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer führt. Jetzt, in der Krise, kommt Putin aus seiner Abgeschiedenheit hervor – und bleibt doch in seiner eigenen Welt. In einer Blase, die ihn abschirmt und bestärkt. Auch das macht die Lage unvorhersehbar und gefährlich.

Kommen Besucher, wird Putin ins Moskauer Stadtzentrum über breite Straßen gefahren, die für seine schnelle, schwarze, mit Leibwächtern gefüllte Kolonne gesperrt werden. Im Kreml erwarten Putin Diener, weitere Leibwächter und Berater auf spiegelnden Holzböden. Dagegen bekommen die Gäste, geschleust durch Hintereingänge und Korridore, in denen Teppiche ihre Schritte schlucken, das Gefühl, ganz klein zu sein, vor dem Gastgeber und der Geschichte.

In der Pandemie sind sie zudem Eindringlinge in das, was die russische Seite den Begleitern des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als „strenge Gesundheitsblase“ um Putin erklärt hat. Schon früher war aufgefallen, dass bei Terminen Putins oft dieselben Leute, vermutlich Geheimdienstmitarbeiter, wie Statisten Gottesdienstbesucher oder Arbeiter mimten. Jetzt müssen echte russische Besucher, die Putin etwa für Ordensverleihungen treffen dürfen, Quarantäne halten. Mit „erschöpfenden Sicherheitsmaßnahmen“ erklärt der Kreml, dass der Präsident, der im Oktober 70 Jahre alt wird und um dessen Schutz es ausschließlich geht, selbst öffentlich nie Maske trägt.