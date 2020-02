Schutzschild vor Luftabwehr? : Russland wirft Israel Gefährdung von Passagierflugzeug vor

Die russische Armee hat Israel vorgeworfen, bei Luftangriffen in Syrien ein Passagierflugzeug mit 172 Insassen absichtlich in Gefahr gebracht zu haben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag erklärte, war während israelischer Luftangriffe auf einen Vorort von Damaskus am Donnerstagmorgen ein Airbus A-320 mit 172 Zivilisten an Bord in unmittelbarer Nähe im Landeanflug gewesen. Moskau warf Israel vor, das Flugzeug als Schutzschild missbraucht zu haben, um die Reaktion der syrischen Flugabwehr zu behindern.

Das Flugzeug, das auf dem Weg von Teheran nach Damaskus war, habe sich in der „Todeszone“ befunden, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Nur die schnelle Reaktion der Fluglotsen in Damaskus habe einen Abschuss verhindert. Das Flugzeug wurde demnach umgeleitet und landete auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim.

Israels Luftwaffe greife bei Militäreinsätzen immer wieder auf zivile Flugzeuge zurück, um die eigenen Flugzeuge zu schützen und Gegenangriffe der syrischen Luftabwehr zu verhindern, erklärte das Ministerium.

Israel hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hunderte Luftangriffe in Syrien gegen die Truppen von Machthaber Baschar al Assad, iranische Ziele und mit dem Iran verbündete Milizen geflogen. Die Angriffe am Donnerstag, bei denen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 23 Kämpfer der Regierungstruppen und iranischer Milizen getötet wurden, bestätigte die israelische Armee bislang nicht.

Anfang Januar war in Iran eine ukrainische Passagiermaschine mit 176 Insassen versehentlich abgeschossen worden. Iran hatte zum Zeitpunkt des Abschusses mit Raketenangriffen auf amerikanische Stützpunkte im Irak auf die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die Vereinigten Staaten geantwortet. Die Boeing 737 von Ukrainian Airlines wurde von zwei Raketen getroffen und stürzte kurz nach dem Start in Teheran ab. Alle 176 Insassen kamen ums Leben.