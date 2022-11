Konzentration auf Ostukraine : Warum die Russen Swatowe halten wollen

Nach ihrem Rückzug auf das linke Ufer des Flusses Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Besatzer laut einer Einschätzung des britischen Geheimdiensts auf die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit. „Als bedeutendes Bevölkerungszentrum im Gebiet Luhansk wird die russische Führung höchstwahrscheinlich die Beibehaltung der Kontrolle über Swatowe als politische Priorität ansehen“, hieß es in einem Lagebericht.

In der Gegend habe es in den vergangenen Wochen heftige Artilleriegefechte gegeben. Russland baue dort wie an anderen Stellen der Front seine Verteidigungspositionen aus, die allerdings vornehmlich mit schlecht ausgebildeten Reservisten besetzt seien. „Die Kommandeure kämpfen jedoch wahrscheinlich mit der militärischen Realität, eine glaubwürdige Verteidigung aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig versuchen, offensive Operationen weiter südlich in Donezk mit Ressourcen auszustatten“, hieß es in dem Bericht. „Sowohl die Verteidigungs- als auch die Offensivfähigkeit der russischen Truppen wird weiterhin durch einen ernsthaften Mangel an Munition und qualifiziertem Personal behindert.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich des „Tages der Würde und Freiheit“ den Einsatz seiner Landsleute gewürdigt. „Wir können ohne Geld dastehen. Ohne Benzin. Ohne heißes Wasser. Ohne Licht. Aber nicht ohne Freiheit“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache anlässlich des Feiertags, an dem in der Ukraine an den Beginn der Maidan-Proteste am 21. November 2013 gedacht wurde. „Es gibt viele Veränderungen, aber sie haben das Wichtigste nicht verändert. Denn das Wichtigste ist nicht außen, sondern innen. Und das bleibt unverändert. Und deshalb werden wir durchhalten“, sagte Selenskyj. In der Zukunft würden die Ukrainer sich in Kiew versammeln und „den Tag des Sieges der Ukraine feiern. In einem friedlichen Kiew, in einer friedlichen Ukraine.“

Nachdem es am Wochenende zu Explosionen auf dem Gelände des südukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja gekommen war, besuchte am Montag eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Anlage. Selenskyj forderte die NATO-Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit der ukrainischen Nuklearanlagen zu gewährleisten. Das von den russischen Besatzern kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja hatte vor der Invasion rund einen Fünftel des Energiebedarfs der Ukraine gedeckt.