Russland schickt sich an, „Propaganda nicht traditioneller Sexualbeziehungen“ zu verbieten. Mit diesem Kampfbegriff sind Informationen über sexuelle Minderheiten wie Homo-, Trans- und Bisexuelle gemeint, doch ist unklar, wo die Verbotsgrenzen verlaufen. Einstimmig, wie es mittlerweile üblich ist, nahm die Duma, das Unterhaus, am Donnerstag ein entsprechendes Gesetzesvorhaben in der ersten von insgesamt drei Lesungen an.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Seit 2013 gelten in Russland schon Gesetze, die entsprechende „Propaganda“ gegenüber Minderjährigen verbieten und dazu verpflichten, „Kinder zu schützen“. Jetzt werden die „Propaganda“ vor Minderjährigen ein erschwerender Umstand, das Verbot auf alle Altersstufen ausgedehnt und die Bußgelder erhöht.

Krieg als Kampf gegen westliche Werte

Zudem wird der in Russland auf Homosexuelle gemünzte Kampfbegriff der „Pädophilie“ eingeführt, deren „Propaganda“ eine eigene Ordnungswidrigkeit mit noch höheren Bußgeldern wird. Wer Minderjährige über Homo- und Transsexualität informiert, soll ebenfalls bestraft werden können. Ausländer, welche die Verbote verletzen, sollen zwingend aus Russland ausgewiesen werden.

Betroffen von dem Verbotspaket sind unter anderem Kinos, Newsportale, Werbeunternehmen und soziale Netze; einer der Initiatoren des Gesetzesprojekts bestritt auf Anfrage russischer Verleger, dass literarische Klassiker wie Nabukows „Lolita“ oder Tolstois „Anna Karenina“ wegen Pädophilie respektive Ehebruch-„Propaganda“ verboten werden könnten. Doch in der Praxis entscheiden Gerichte. Für Verstöße gegen das bisherige Verbot der „Propaganda“ gegenüber Minderjährigen wurden jedes Jahr nur wenige Personen verurteilt. Das könnte sich aber ändern.

Die Staatspropaganda inszeniert auch den Krieg in der Ukraine als Abwehrkampf gegen fremde, schädliche Werte. So sagte Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur Annexion weiterer ukrainischer Gebiete Ende September, der „kollektive Westen“ negiere „Normen der Religion, der Familie“, fragte rhetorisch, ob die Russen wollten, dass es „statt Mama und Papa Elternteil eins, Elternteil zwei, Elternteil drei“ gebe - „sind die da denn völlig übergeschnappt?“ - und ob sie wollten, dass „unseren Kindern eingebläut wird, dass es außer Frauen und Männern noch andere Geschlechter“ gebe. „Das ist für uns alles nicht hinnehmbar, wir haben eine andere, unsere eigene Zukunft“, sagte Putin.