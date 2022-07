Häftlingsaustausch mit den USA : Russland will auch „Tiergarten-Mörder“ freibekommen

Moskau hat in Verhandlungen über die Freilassung zweier in Russland inhaftierter Amerikaner offenbar die Überstellung des in Deutschland verurteilten Russen im Tiergartenmordfall gefordert. Die USA weisen die Forderung zurück.

Spurensicherung am 23. August nach dem „Tiergartenmord“ in Berlin Bild: dpa

Russland hat im Gegenzug für eine Freilassung von zwei inhaftierten amerikanischen Bürgern offenbar die Freilassung des wegen des Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Vadim Krassikow gefordert. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, bestätigte am Freitag im US-Nachrichtensender CNN einen entsprechenden Vorstoß russischer Vertreter.

Er wies die Forderung aber entschieden zurück. „Zwei US-Bürger als Geiseln zu halten im Austausch für einen Mörder in einem Drittstaat ist kein ernsthaftes Gegenangebot“, sagte Kirby. „Es handelt sich um einen arglistigen Versuch, einem sehr ernsthaften Angebot und Vorschlag der USA auszuweichen.“ Russland müsse das amerikanische Angebot ernst nehmen.

Gespräch zwischen Blinken und Lawrow

Die Vereinigten Staaten versuchen derzeit, die in Russland inhaftierte Basketball-Profispielerin Brittney Griner und den ebenfalls in dem Land inhaftierten früheren US-Soldaten Paul Whelan freizubekommen. Washington hat Moskau deswegen ein Angebot vorgelegt, das am Freitag auch Thema eines Gesprächs zwischen dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow war.

Medienberichten zufolge beinhaltet der vor Wochen übermittelte Plan der USA einen Austausch der beiden amerikanischen Bürger mit dem in den USA inhaftierten russischen Waffenschmuggler Viktor Bout. CNN berichtete dann am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise, russische Vertreter hätten über informelle Kanäle bereits Anfang des Monats von den USA gefordert, im Zuge eines Häftlingstauschs auch Vadim Krassikow freizulassen.

Der sogenannte Tiergartenmord hatte zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Russland geführt. Beide Staaten wiesen jeweils mehrere Diplomaten des anderen Landes aus. Im August 2019 war ein tschetschenischstämmiger Georgier in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin erschossen worden. Das Kammergericht Berlin hatte gegen den Russen Krassikow lebenslange Haft verhängt. Nach Überzeugung der Richter handelte dieser im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Russland weist solche Vorwürfe zurück.

Wer ist Krassikow?

Der Schwager des Angeklagten sagte bei der Verhandlung vor dem Berliner Kammergericht aus, Krassikow sei Oberst gewesen und habe schon lange für die paramilitärische Spezialeinheit des FSB „Wympel“ gearbeitet. Auch Fotos aus dem Familienbestand deuteten darauf hin, dass er schon früh zu dieser Einheit gehörte. So gibt es ein Bild, auf dem er ein T-Shirt trägt mit dem Wappen des Zentrums der Spezialkräfte, das Schild und Schwert zeigt.

Auch andere Details lassen auf seine Tätigkeit für den Geheimdienst schließen. So wechselte er ständig die Nummer seines Mobiltelefons, war auf Geheimhaltung aus. Seine Schwiegereltern kannten nicht einmal die Handynummer ihrer Tochter. Nach einem Einsatz in Kiew, als es auf dem Majdan zu großen Protesten kam, soll Krassikow ein Mobiltelefon nach einem Telefonat zerbrochen und die SIM-Karte weggeworfen haben. Nach Recherchen von Bellingcat könnte Krassikow in den Monaten vor seinem Einsatz in Berlin in zwei Ausbildungslagern des FSB geschult worden sein. Funkzellendaten zeigen, dass sein Handy in dieser Zeit im Bereich der Ausbildungsstätten eingeloggt war.

Gespräche mit Deutschland über die Forderung

Laut CNN wurde die russische Forderung einer Freilassung des Mannes als problematisch angesehen, vor allem, weil Krassikow seine Haftstrafe in Deutschland absitzt. Amerikanische Vertreter hätten sich aber an Deutschland gewandt, um grundsätzlich in Erfahrung zu bringen, ob Krassikow Teil des Tauschgeschäfts werden könnte, berichtete der Nachrichtensender unter Berufung auf einen deutschen Regierungsvertreter. Das sei aber nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden.

Basketball-Star Griner war Mitte Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo wegen des Besitzes von Cannabisöl festgenommen worden. Ihr drohen wegen Drogenschmuggels bis zu zehn Jahre Haft. Whelan war 2020 wegen Spionagevorwürfen zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden.