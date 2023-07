Für den Abschuss von MH-17 wurde­­ Igor Girkin in den Niederlanden­ verurteilt, Russland lieferte ihn aber nicht aus. Nun ist er in ­der Heimat in Ungnade gefallen.

Als Alexej Nawalnyj und Igor Girkin sich 2017 bei einer Wahlkampfdebatte gegenübersitzen, sagt Nawalnyj an Girkin gerichtet: „Wir kämpfen gegen einen Leviathan. Und der will jeden fressen, der unzufrieden ist – das gilt für Nationalisten und Patrioten ebenso wie für Liberale und Demokraten.“ Nawalnyjs damaliger Auftritt war Teil seiner Wahlkampagne für die russischen Präsidentenwahl 2018 – obwohl bereits feststand, dass er wegen einer Bewährungsstrafe nicht würde antreten dürfen.

Die fast anderthalbstündige Diskussion der ungleichen Kontrahenten war jedoch mehr ein Schaukampf als eine wirkliche Wahlkampfdebatte. Zumal Nawalnyjs Herausforderer keine Ambitionen für das höchste Amt im russischen Staat hatte. Igor Girkin war der russischen Öffentlichkeit für seine Rolle in der Frühphase des 2014 begonnenen Kriegs in der Ostukraine bekannt. Im Dienste des russischen Geheimdienstes hatte Girkin mit dem Pseudonym „Igor Strelkow“ die Milizen der moskautreuen Separatisten befehligt. Dort war er auch an Folterungen und Exe­kutionen beteiligt – wozu er sich in Interviews öffentlich bekannte.