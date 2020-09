Oppositionsarbeit in Russland : Warum Nawalnyj Putins effektivster Gegner ist

Fast wäre Xenija Fadejewa eine der letzten Personen geworden, die den stärksten Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin lebend sah. Berliner Ärzte haben festgestellt, dass Alexej Nawalnyj vergiftet worden ist: Die „Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterasehemmer“ muss ihm in Tomsk verabreicht worden sein, bevor er dort am Morgen des 20. August in ein Flugzeug stieg, das ihn zurück nach Moskau bringen sollte. Vielleicht am Flughafen, in dem Tee, den Nawalnyj dort am Morgen trank. Oder war das Gift auf einen Türgriff in Nawalnyjs Hotel geschmiert? Dorthin hatte Fadejewa den Gast noch am Vorabend gebracht, als gute Gastgeberin. Denn die Achtundzwanzigjährige, die sich im Studium in ihrer Heimatstadt Tomsk auf die Rettung von Unternehmen in der Krise spezialisierte, leitet Nawalnyjs dortige Vertretung.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Tomsk hat knapp 600.000 Einwohner, liegt dreieinhalbtausend Kilometer östlich von Moskau, ist Universitätsstadt; hier hat Nawalnyj viele Anhänger. „Gerade wollte ich einen munteren Post schreiben, wie klasse Alexejs Reise nach Tomsk war“, schrieb Fadejewa an jenem Morgen auf Facebook, „da lese ich die Nachricht von seiner Vergiftung und dass das Flugzeug Tomsk–Moskau rasch in Omsk gelandet ist.“ Diese Entscheidung des Piloten, der zusammen mit den Omsker Flutlotsen zudem der Meldung von einer angeblichen Bombe am Flughafen trotzte, ist eine von dreien, die Nawalnyj wohl das Leben retteten. Ohne die Landung wäre Nawalnyj sicher im Flugzeug gestorben, an Atemlähmung oder einem Kreislaufkollaps, unter Qualen, wie Aufnahmen seines Stöhnens dokumentieren, die Mitreisende veröffentlichten.