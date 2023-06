Viktor Solotow ist voll des Lobes für seine Männer: Die russische Nationalgarde habe während des Aufruhrs der Wagner-Söldner am Samstag „klar, koordiniert und fachmännisch“ gehandelt, ihre Arbeit sei „brillant“ gewesen. Dass Jewgenij Prigoschins Männer fast ungehindert aus dem Süden Russlands in Richtung Moskau fahren konnten, stellt der Chef der Nationalgarde als bewusste Entscheidung dar: „Wir haben alle Kräfte an den Zufahrtswegen nach Moskau konzentriert, denn wenn wir die Truppe aufgefächert hätten, dann wären sie durchgegangen wie ein Messer durch die Butter.“ So sei eine „Faust“ zur Abwehr der Aufrührer gebildet worden, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Dienstag.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Solotow und seine Nationalgarde, die Russlands innere Sicherheit schützen soll, haben eine besondere Stellung innerhalb der russischen Gewaltorgane. Die etwa 340.000 Mann starke Truppe untersteht als einzige unmittelbar dem Präsidenten. Viktor Solotow soll in den Neunzigerjahren in Sankt Petersburg Wladimir Putins Sparringpartner im Judo gewesen sein und wurde von diesem als Verantwortlicher für seine persönliche Sicherheit nach Moskau geholt, als er 1999 Präsident wurde. Im April 2016 rief Putin dann durch einen Präsidentenerlass die Nationalgarde mit Solotow als Chef ins Leben – und viele russische Beobachter vermuteten, der Präsident halte es für nötig, eine nur ihm persönlich ergebene Leibgarde zu schaffen. Die Gerüchteküche brodelte damals so heftig, dass Putins Sprecher erklären musste, es gebe keine „Vertrauenskrise“ zwischen dem Präsidenten und den übrigen bewaffneten Kräften Russlands.

Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, was Solotow nach dem Aufruhr der Wagner-Söldner als für die Nationalgarde „besonders dringende Frage“ identifizierte: „Wir haben keine Panzer und keine schweren Waffen“, sagte er laut TASS. Das solle sich nun ändern, mit dem Präsidenten habe er schon darüber gesprochen. Dass Solotow – der solche Aussagen kaum ohne Absprache mit Putin machen würde – eine solche Aufrüstung seiner Truppe für nötig hält, lässt Schlüsse darauf zu, wie die Lage in Russland im Kreml eingeschätzt wird.

Die eigenartige Logik des Chefs der Nationalgarde

Noch eine weitere Aussage Solotows lässt aufhorchen. Denn sie weckt Zweifel an der nicht nur von ihm verbreiteten Darstellung des Kremls, Militär, Sicherheitskräfte und Geheimdienste hätten den Aufruhr von Anfang an geschlossen und entschieden abgewehrt. Solotow sagte, aus dem „Lager Prigoschins“ habe es vorher Informationen darüber gegeben, dass „dieser Aufruhr vorbereitet wird, und dass er in der Zeit zwischen dem 22. und 25. sein wird, wie es ja auch geschehen ist“. Sollte das stimmen, dann stellt sich noch mehr als bisher die Frage, warum Prigoschin am 24. Juni mit seinen Einheiten ungehindert in die Millionenstadt Rostow am Don einrücken, dort den Stab des Südlichen Militärbezirks einnehmen, und dann seine Leute auf den Weg nach Moskau schicken konnte. Solotows Äußerung über die Vorwarnungen wirkt umso erstaunlicher angesichts seiner Begründung für die Behauptung, der Aufruhr sei von westlichen Geheimdiensten organisiert worden: Das sehe man schon daran, dass sie zuvor von den Plänen gewusst hätten. Dass die amerikanischen Geheimdienste entsprechende Informationen gehabt haben sollen, berichteten am Wochenende amerikanische Medien.

Seit Prigoschin Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Walerij Gerassimow in der Nacht auf Freitag den Krieg erklärt hat, wurde in russischen Telegram-Kanälen intensiv darüber spekuliert, ob der Wagner-Chef ranghohe Verbündete für seinen Vorstoß habe, und falls ja – wer das sein könnte. Der potentiell wichtigste Verdächtige hatte Prigoschin jedoch schon am späten Freitagabend in einem auf Telegram ver­öffentlichten Video dazu aufgerufen, innezuhalten: General Sergej Surowikin.