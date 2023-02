Joe Biden am 22. Februar in Warschau Bild: AP

Auf die Frage nach einer Reaktion auf Moskaus Ausstieg aus dem „New Start“-Abkommen scherzte Joe Biden zunächst. Er habe „keine Zeit“, rief der amerikanische Präsident dem Journalisten am Mittwoch in Warschau zu. Dann schob Biden hinterher: „Großer Fehler“. Vor genau zwei Jahren noch, im Februar 2021, hatte große Erleichterung geherrscht: Die Vereinigten Staaten und Russland einigten sich damals zwei Tage vor Auslaufen des Vertrags darauf, das Rüstungskontrollabkommen für die strategischen Atomwaffenarsenale beider Länder um weitere fünf Jahre zu verlängern. Nun hat Moskau „New Start“ ausgesetzt. Laut russischem Außenministerium will sich Russland zwar weiterhin an die quantitativen Begrenzungen des Vertrags halten, doch das Abkommen dürfte bis zu seinem offiziellen Auslaufen im Februar 2026 einen langsamen Tod sterben.

Bleibt Russland dabei, sein strategisches Atomwaffenarsenal wie vereinbart auf jeweils 800 Trägersysteme und jeweils 1550 einsatzbereite Sprengköpfe zu begrenzen, muss zumindest für die nächsten Jahre kein neues Wettrüsten zwischen den beiden größten Atommächten befürchtet werden. Doch die Wirksamkeit des 2011 in Kraft getretenen Abrüstungsvertrags steht schon länger in Frage.