Mögliche Patriot-Lieferungen : Wortgefechte zwischen Washington und Moskau

Die russische Botschaft in Washington hat umgehend auf Berichte reagiert, die Vereinigten Staaten wollten Luftabwehrbatterien des Typs Patriot an die Ukraine liefern: Wenn sich dies bestätige, werde man Zeuge eines „weiteren provokativen Schrittes“ der Biden-Administration, welcher „unvorhersehbare Folgen“ haben könne. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau auf die Frage, ob Patriot-Batterien auf ukrainischem Boden für die russischen Streitkräfte ein Ziel darstellen würden, nur: „Absolut.“ Weiter wollte er sich nicht zu der Frage äußern.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Die amerikanische Regierung hat die russische Reaktion nicht unkommentiert gelassen. Ein Sprecher des Pentagon sagte, er finde es ironisch und sehr bezeichnend, dass Vertreter eines Landes, das seinen Nachbarn brutal angegriffen habe und bewusst unschuldige Zivilisten töte sowie die zivile Infrastruktur zerstöre, ein Abwehrsystem als „provokativ“ bezeichneten. Als er das sagte, war von den neuerlichen Raketenangriffen auf die Ukraine am Freitag noch nichts bekannt. Ein solches System sei dazu da, das Leben von Zivilisten zu schützen, sagte der Sprecher weiter: „Wir werden es nicht erlauben, dass Bemerkungen aus Russland uns vorschreiben, welche Militärhilfe wir der Ukraine zur Verfügung stellen.“

Bis zu 100 Kilometer Reichweite

Trotz der russischen Propaganda, sich selbst als Opfer darzustellen, sei es wichtig, daran zu erinnern, dass Moskau der Aggressor sei und die Lage umgehend deeskalieren könne, indem es seine Truppen zurückzöge. Die Vereinigten Staaten befänden sich nicht im Krieg mit Russland, und man strebe auch keinen Konflikt an. Der Sprecher bekräftigte, „wir konzentrieren uns darauf, der Ukraine die militärische Hilfe zur Verfügung zu stellen, die es zu ihrer Verteidigung benötigt. Das haben wir beschlossen, bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und das werden wir auch weiterhin tun.“ Er fügte hinzu, er habe in der Frage der Lieferung des Flugabwehrsystems nichts zu verkünden. Er bestätigte also die amerikanischen Medienberichte noch nicht, wonach die Regierung in Betracht zieht, das bodengestützte Patriot-Flugabwehrsystem an die Ukraine zu liefern. Mit einer finalen Entscheidung von Verteidigungsminister Lloyd Austin und Präsident Joe Biden sei bald zu rechnen.

Die Lieferung des Flugabwehrsystems würde eine neue Qualität in der Militärhilfe darstellen. Die Abwehrraketen können bis zu 100 Kilometer weit treffen. Das System reicht damit weiter als die schon aus Deutschland gelieferte Flugabwehrrakete Iris-T mit 40 Kilometer Reichweite. Deutschland hat der Ukraine auch den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard überlassen, der seine Ziele bis drei Kilometer entfernt abschießt.

Die Regierung in Kiew hatte wegen russischer Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes um Hilfe gebeten. Außenminister Dmytro Kuleba sagte Ende November beim NATO-Treffen in Bukarest, Patriot-Abwehrraketen seien am dringlichsten. Die amerikanische Regierung war bisher zögerlich. So vermied es Außenminister Antony Blinken noch beim NATO-Treffen in Bukarest Ende November, sich zu der Frage zu äußern. Hintergrund war zum einen die Überlegung, der Schritt könnte Moskau provozieren.