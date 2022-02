Aktualisiert am

Russland verlegt Kampfjets nach Belarus an polnische Grenze

Ukraine-Konflikt : Russland verlegt Kampfjets nach Belarus an polnische Grenze

Für ein Manöver hat Russland Kampfjets ins Nachbarland Belarus verlegt. In Polen sind derweil amerikanische Verstärkungstruppen angekommen – und die Debatte um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine geht weiter.

Ein russischer Suchoj Su-34 Jagdbomber hebt während einer Militärübung ab in der südrussischen Region Krasnodar am 19. Januar Bild: dpa

Wenige Tage vor Beginn eines umstrittenen Militärmanövers hat Russland Kampfflugzeuge des Typs Suchoj Su-25SM nach Belarus verlegt. Die Maschinen wurden über 7000 Kilometer aus der Region Primorje am Japanischen Meer auf Militärflugplätze im Gebiet von Brest nahe der polnischen Grenze gebracht, wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau mitteilte. Zu ihrer genauen Zahl machte das Ministerium keine Angaben. Im Westen wird befürchtet, dass Russland einen Einmarsch in der Ukraine vorbereitet.

Die Militärführungen in Belarus und Russland hatten immer wieder betont, die Truppenverlegung habe reinen Übungscharakter, sei für niemanden eine Bedrohung und stehe im Einklang mit internationalem Recht. Moskau und Minsk wiesen Vorwürfe des Westens zurück, dass sie der Vorbereitung eines Einmarschs im Nachbarland Ukraine dienten. Das Manöver soll vom 10. bis 20. Februar stattfinden.

Will Moskau Ängste schüren?

Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die NATO zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Die NATO hatte Russland auch vorgeworfen, derzeit rund 30.000 Soldaten in das nördlich der Ukraine gelegene Belarus zu verlegen. Mit den Kampftruppen kämen auch Flugzeuge, atomar bestückbare Iskander-Raketen, Luftabwehrsysteme vom Typ S-400 und Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes GRU. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu versicherte, dass die Gesamtzahl der Soldaten bei dem Manöver eine 2011 festgeschriebene Höchstzahl nicht überschreite. Damit könnten maximal 13.000 Soldaten, 300 Panzer, 500 gepanzerte Fahrzeuge und 3500 Fallschirmjäger dabei sein.

Die ersten amerikanischen Verstärkungstruppen, die Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise nach Polen schickt, sind nach Angaben des polnischen Militärs eingetroffen. „Die ersten Soldaten sind gut am Flughafen Jesionka angekommen“, sagte Armeesprecher Przemyslaw Lipczynski am Samstag. 1700 der angekündigten 2000 amerikanischen Soldaten sollen im Nachbarland der Ukraine stationiert werden, die restlichen 300 in Deutschland.

In Wiesbaden waren am Freitag ebenfalls die ersten der versprochenen amerikanischen Truppen angekommen. Bei der Verlegung der Soldaten von Fort Bragg im Bundesstaat North Carolina in die hessische Landeshauptstadt habe die amerikanische Armee „eng mit den deutschen Verbündeten zusammengearbeitet“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Das Pentagon hatte die Truppenverlegung am Mittwoch inmitten der massiven Spannungen mit Russland angekündigt. Demnach sollen außerdem 1000 derzeit in Bayern stationierte amerikanische Soldaten nach Rumänien entsandt. „Die derzeitige Lage macht es erforderlich, dass wir die Abschreckungs- und Verteidigungshaltung an der Ostflanke der NATO stärken“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby zur Begründung.

Kiesewetter macht Vorschläge für Waffenlieferungen

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat konkrete Vorschläge für mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine gemacht. Deutschland könne „einen glaubhaften Beitrag mit Fernmeldeaufklärung, Störsendern gegen russische Kommunikation, Nachtsichtgeräten, aber auch Panzerabwehrtechnologie oder Flugabwehrraketen leisten“, sagte er der „Rheinischen Post“ und dem „General-Anzeiger“ vom Samstag. Dies seien „eher defensiv angelegte Waffen“.

„Selektive Waffenlieferungen an die Ukraine würden helfen, die Abschreckungswirkung zu erhöhen, um das Kalkül Putins und Russlands Eskalationsdominanz zu verändern“, befand Kiesewetter. Es brauche eine „glaubwürdige Reaktion Deutschlands auf die Bedrohung der Ukraine durch Russland“.

Am 15. Februar will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Moskau reisen und dort Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Scholz müsse dabei „ein klares Bekenntnis für die europäische Sicherheitsordnung, das Einstehen für die Ukraine und die Position der NATO“ abgeben, sagte Kiesewetter. „Dazu gehört die klare Ansage gegenüber Präsident Putin, dass Deutschland bereit ist, keine Sanktionen auszuschließen und auch bereit ist, Nachteile und Kosten in Kauf zu nehmen.“

Die Forderung nach Waffenlieferungen an die Ukraine erheben auch die Literaturnobelpreisträgerinnen Swetlana Alexijewitsch und Herta Müller. „Natürlich“ solle Deutschland der Ukraine mit Waffen zur Selbstverteidigung aushelfen, sagt Alexijewitsch dem „Spiegel“. „Die Ukraine sollte aus diesem Konflikt als Sieger hervorgehen, das ist wichtig für die Demokratie in der Ukraine und auch in Belarus.“

Müller kritisierte den Satz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), „wer redet, schießt nicht“, mit der sie die Bedeutung von Dialog deutlich machen wollte. Diese Aussage sei „dumm“ und „abgenutzt“, sagte Müller dem „Spiegel“. „Es ist schrecklich, wie sich unsere Politiker jetzt äußern.“ Gerade die Deutschen mit ihrer Geschichte müssten der Ukraine helfen, sagte Müller.

Anders sieht die Lage Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. „Waffen werden geliefert für den Kriegsfall - und Krieg darf niemals Mittel der Politik sein und Deutschland darf das nicht unterstützen“, sagte er am Samstag im RBB-Inforadio. Er finde es schon falsch, 5000 Helme an die Ukraine zu liefern, was Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) Ende Januar angekündigt hatte.