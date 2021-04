Moskau verkündet Truppenabzug : Russlands Manöver mit dem Manöver

Russische Landungsboote auf der Krim in einem Video, das vom russischen Verteidigungsministerium am 23. April veröffentlicht wurde. Bild: AP

Russlands Staatsfernsehen zeigte am Freitag, wie Militärfahrzeuge auf Züge verladen wurden. Die Bilder stammten angeblich von der annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim und illustrierten einen Befehl von Verteidigungsminister Sergej Schojgu. Der hatte am Donnerstag angeordnet, dass Truppen, die an „Manövern im Süden“ Russlands teilgenommen hätten, bis zum 1. Mai an ihre üblichen Stützpunkte zurückkehren sollten. Das wurde in der Ukraine und in westlichen Ländern mit Erleichterung, aber auch mit Skepsis aufgenommen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

In den vergangenen Wochen hat Russland Zehntausende Soldaten mit üppiger Bewaffnung an die Grenze zur Ukraine und auf die Krim geschafft. Nach westlichen Erkenntnissen übertrifft der Aufmarsch sogar den von 2014, als Russland die Krim annektierte und verdeckt in der Ostukraine intervenierte.