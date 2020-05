Erstmals seit über 30 Jahren : Amerikanische Zerstörer kreuzen in Barentssee

Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten haben in der Barentssee wieder amerikanische Kriegsschiffe gekreuzt. Vier Schiffe hätten am Montag zusammen mit einem britischen Schiff den nördlich von Russland gelegenen Teil der Barentssee durchfahren, teilte die amerikanische Marine mit. Bei der Operation habe die „Freiheit der Schifffahrt“ demonstriert werden sollen. Russland sei vorab über den Einsatz informiert worden, um eine Konfrontation zu vermeiden.

Es war den Angaben zufolge das erste Mal seit Mitte der achtziger Jahre, dass amerikanische Kriegsschiffe sich durch diesen Teil der Arktis bewegten. Es habe sich um eine Übung gehandelt, bei der die Navigation in diesen Gewässern trainiert worden sei, hieß es. An der Operation nahmen demnach drei Zerstörer mit Lenkraketen und ein Begleitschiff der Marine teil sowie eine britische Fregatte.

Um Teile der Arktis gibt es territoriale Streitigkeiten. Sie werden durch die Rohstoffvorkommen unter der als Folge des Klimawandels abschmelzenden Eiskappe angeheizt. Die Arktis ist zudem für die Anrainerländer von militärisch-strategisch wichtiger Bedeutung.

Russische Flüge Richtung Alaska

Amerikas Verteidigungsminister Mark Esper sagte am Montag bei einer Videokonferenz des Brookings-Instituts, Russland habe zuletzt die Einsatzbereitschaft der amerikanischen Luftabwehr in der Arktis und im Bundesstaat Alaska mehrfach auf die Probe gestellt. Am 10. März hatten sich zwei russische Militärmaschinen der Küste von Alaska stark genähert, ohne jedoch in den amerikanischen Luftraum einzudringen.