Wegen Spionage in Russland : Amerikanischer Ex-Soldat Whelan zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt

Ein Moskauer Gericht hat den früheren amerikanischen Soldaten Paul Whelan am Montag zu 16 Jahren Straflagerhaft wegen Spionage verurteilt. Der 50 Jahre alte Whelan, der neben der amerikanischen auch die kanadische, die irische und die britische Staatsangehörigkeit hat, war Ende Dezember 2018 in seinem Zimmer im Moskauer Hotel „Metropol“ festgenommen worden, einem traditionsreichen und bei betuchten Reisenden beliebten Jugendstil-Juwel gegenüber dem Bolschoj-Theater im Zentrum der russischen Hauptstadt. Laut dem Geheimdienst FSB, der seine Zentrale in der Lubjanka in direkter Nähe des Hotels hat und auf dessen Angaben die Anklage fußt, hatte Whelan einen USB-Stick bei sich, auf dem geheime Daten über Mitarbeiter einer russischen Sicherheitsbehörde gespeichert waren. Laut der Zeitung „Kommersant“ handelt es sich dabei um eine Unterabteilung des FSB.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Der Mann, der Whelan den Datenträger übergab, arbeitete laut Anklage für den Geheimdienst; laut „Kommersant“ handelt es sich bei ihm um einen Major der FSB-Abteilung für Wirtschaftssicherheit. Von Ermittlungen gegen den FSB-Agenten wegen Verrats wurde nichts bekannt, vielmehr trat er laut Verteidigung als Hauptanklagezeuge auf.

Angeblich versuchte Whelan in Russland, FSB-Agenten und Beamte des Verteidigungsministeriums anzuwerben, was Zeugen laut der Verteidigung im Prozess bestritten. „Paul kannte 50 Menschen in Russland, und nur einer spricht von Spionage“, sagte Whelans Anwalt nach einer Gerichtssitzung im Mai. Nach Darstellung der Verteidigung, die von einer „Provokation“ ausgeht, glaubte Whelan, auf dem ihm überreichten USB-Stick seien Erinnerungsbilder an einen gemeinsamen Aufenthalt mit dem Bekannten im Ausflugsort Sergijew Possad nahe Moskau. Whelan selbst erklärte die Operation mit dem Wunsch seines FSB-Bekannten, sich im Geheimdienst verdient zu machen und zugleich die Rückzahlung von 100.000 Rubel (gut 1270 Euro) zu vermeiden, die er, Whelan, dem Mann geliehen habe.

„Absurde politische Entführung“

Die Verhandlung fand, wie in solchen Fällen üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Strafrahmen betrug 20 Jahre, die Anklage hatte 18 Jahre Haft gefordert. Whelan, der seine Strafverfolgung zuvor als „absurde politische Entführung“ bezeichnet hatte, sprach in seinem Schlusswort von einem „politischen Prozess“.

Whelan diente laut Medienberichten 2004 und 2006 im Irak bei den amerikanischen Marineinfanteristen, war indes mit Stabsaufgaben betraut. 2008 wurde er wegen Diebstahlsvorwürfen unehrenhaft entlassen. Zum Zeitpunkt der Moskauer Festnahme arbeitete er als Sicherheitschef eines amerikanischen Automobilzulieferers. Er pflegte Kontakte nach Russland und zu Russen, wobei spärliche Sprachkenntnisse seiner großen Begeisterung für Land und Leute keinen Abbruch taten. Auf seiner Seite im russischen sozialen Netz „VKontakte“ gratulierte er russischen Freunden regelmäßig zu Festtagen wie dem „Tag des Sieges“.

Mehrmals reiste Whelan nach Russland, wobei er nach Angaben seines Anwalts die Aufmerksamkeit der Geheimdienste auf sich zog. Im Dezember 2018 war Whelan nach Angaben seines Zwillingsbruders nach Moskau gekommen, um eine Hochzeit zu besuchen.

Die amerikanische Regierung hatte Russland aufgerufen, Whelan freizulassen. Letzterer beschwerte sich mehrmals über ausbleibende medizinische Betreuung im FSB-Untersuchungsgefängnis Lefortowo. Ende Mai operierten Moskauer Ärzte bei ihm erfolgreich einen Leistenbruch.

Nach dem Urteil am Montag sagte der amerikanische Botschafter in Russland, John Sullivan, er sei „enttäuscht und wütend“, Präsident Donald Trump sei auf dem Laufenden. Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin wies den Vorwurf zurück, dass Whelan eine politische Geisel sei.

In Russland kommt es sehr häufig zu Anklagen und Verurteilungen wegen Spionage. Verhandelt wird meist ohne Öffentlichkeit, zum Vorwurf kann auch die Weitergabe allgemein bekannten Materials gemacht werden. Der FSB unterbreitet Putin regelmäßig Erfolgsmeldungen über angeblich Hunderte enttarnte Agenten und Mitarbeiter ausländischer Geheimdienste. Die meisten Angeklagten sind Russen, die in so gut wie allen Fällen zu jahrelangen Lagerhaftstrafen verurteilt werden. Dabei spielt laut Bürgerrechtsschützern der Profilierungsdrang von FSB-Agenten eine Schlüsselrolle.

Ausländer können immerhin darauf hoffen, gegen russische Staatsbürger, die in westlichen Staaten inhaftiert sind, ausgetauscht zu werden. So erging es etwa dem Norweger Frode Berg, der im April vorigen Jahres wegen Spionage zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde und im vergangenen Herbst im Rahmen eines vorwiegend litauisch-russischen Austauschs freikam. Nach Whelans Festnahme war im Westen vermutet worden, Moskau wolle den Amerikaner gegen Marija Butina eintauschen, eine Waffen-Enthusiastin, die in den Vereinigten Staaten als „illegale Agentin“ Russlands verurteilt worden war. Doch Butina ist nach Verbüßung einer kurzen Haftstrafe längst zurück in Russland, wo sie als Moderatorin für den Staatssender RT arbeitet.

Whelan will nun Rechtsmittel einlegen, doch letztlich dürfte seine Hoffnung auf einem Gnadengesuch an Putin ruhen. Whelans Anwalt sprach nun von einem Austausch seines Mandanten gegen Russen in amerikanischer Haft als „allgemein üblicher Praxis“ und nannte unter anderem den Namen Viktor But, eines Russen, der in den Vereinigten Staaten eine Haftstrafe von 25 Jahren wegen Waffenschmuggels und Terrorfinanzierung absitzt.