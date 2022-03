Mächte im Ukraine-Krieg : Warum Putin Biden unterschätzt hat

Wer in Washington über Russland redet, kann über Donald Trump nicht schweigen. Der frühere Präsident hat in den vergangenen Wochen reichlich empörenden Unsinn von sich gegeben. In einer Sache hatte er aber, nüchtern betrachtet, recht: Wladimir Putin hat Joe Biden als schwach wahrgenommen. Der russische Präsident schaute sich das amerikanische Debakel in Afghanistan und auch die fast obsessive Fixierung auf China genau an. Beides betrachtete er als Gelegenheit. Doch hat er den amerikanischen Präsidenten unterschätzt.

Biden und seinem Sicherheitskabinett ist es mittlerweile gelungen, den Westen hinter sich zu versammeln: Er hat ein beeindruckendes Sanktionsregime vorbereitet, das fast alle großen Finanzplätze umfasst. Er hat bewiesen, wozu seine Nachrichtendienste in der Lage sind – nämlich Putins Lügen zu entlarven. Und er reagiert nun, nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, besonnen auf dessen nukleare Drohungen: Er zog nicht nach, als der Kremlherr ankündigte, seine Atommacht in Kampfbereitschaft zu versetzen. Und er sagte einen routinegemäßen Raketentest ab, um Putin nicht einen Vorwand für eine weitere Eskalation zu geben.

Trump als Putins nützlicher Idiot

Biden hat zudem der NATO, der kürzlich – unter Trump – noch von Emmanuel Macron der Hirntod bescheinigt worden war, neue Kraft verliehen und die Bereitschaft der Europäer, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen, geduldig befördert. Im Rückblick erweist es sich als klug, dass Biden im Sommer darauf verzichtet hatte, die vom Kongress geforderten Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu verhängen.

Er tat dies, obwohl er die Gaspipeline für einen schweren geopolitischen Fehler hielt, schlicht weil er den deutschen Verbündeten nicht verprellen wollte. Nun hat Berlin nicht nur die Pipeline aufgegeben – ob aus innerer Einsicht oder in der Gewissheit, dass Sanktionen nach dem Angriff Putins nicht mehr aufzuhalten seien, ist dabei sekundär. Biden erhielt aber noch mehr: Deutschland bekannte sich auch noch zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Kein Wunder, dass deutschen Politikern dieser Tage in Washington auf die Schulter geklopft wird.

Putin wollte den Westen spalten. Den Keil glaubte er in Deutschland ansetzen zu können. Er hat nun das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Das gilt auch für Amerika selbst. Trump erwies sich dabei mit seinem Gerede über den „genialen“ Putin erwartungsgemäß als nützlicher Idiot. Putin und Trump haben sich auch hier verkalkuliert. Die politische Polarisierung gehört in den Vereinigten Staaten gewiss nicht der Vergangenheit an. Doch die Bedrohung durch Moskau – als solche wird der Angriff auf die Ukraine lagerübergreifend gesehen – lässt das Land zusammenrücken, von dem harten, isolationistischen Kern der Trump-Bewegung abgesehen.

Im Kreml wird man genau verfolgt haben, wie geschlossen sich der Kongress bei der Rede zur Lage der Nation hinter Biden stellte. Das Bild dürfte Putin ähnlich unangenehm überrascht haben wie der Applaus, den Wolodymyr Selenskyj vom Europäischen Parlament erhielt. Propaganda und Desinformation sind für den einstigen KGB-Mann normale Mittel der Politik. Mit beiden ist er gescheitert, ganz gleich, wie der Krieg militärisch endet.

Für Biden ist es gleichsam ein Kollateralnutzen, dass er in einer Schwächephase seiner Präsidentschaft Führungsstärke demonstrieren kann. Die Gelegenheit hat er gewiss nicht gesucht. Ihm sind gegenüber der Ukraine die Hände gebunden. Ein militärisches Eingreifen hätte nicht nur aus seiner Sicht nicht zu verantwortende Folgen. Die Ukrainer sind in diesem Kampf tragischerweise allein. Der Westen kann humanitär helfen, Waffen liefern und Kiew nachrichtendienstliche Informationen zukommen lassen. Mehr nicht.

Biden macht die Erfahrung, dass es eine Sache ist, große geopolitische Strategiepläne für seine Präsidentschaft zu entwerfen. Und eine andere, mit der Realität umzugehen. Er wollte die Antiterrorkriege beenden, Russland im Wesentlichen den Europäern überlassen und sich der Herausforderung des 21. Jahrhunderts widmen: China, dem eigentlichen autoritären Antipoden. Nun aber sieht er sich zurückgeworfen ins 20. Jahrhundert, das einfach nicht enden will.

Kann Peking heimlich triumphieren, weil Washingtons Ressourcen nun in einem alten Konflikt gebunden werden? Das ist zu eindimensional gedacht: Eine Neuerfindung des Westens kann China nicht recht sein. Und anders als Putin ist Xi Jinping sein Ruf in der Welt auch nicht egal. Gelänge es Bidens Leuten, in der Manier eines Henry Kissinger Peking zu bewegen, Moskau zum Einlenken zu bringen, könnte die internationale Politik, die wieder ins Chaos abzudriften droht, in ein neues Koordinatensystem überführt werden. Noch ist das aber Wunschdenken.