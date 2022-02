Russland und die Ukraine : Putin will Appell zu „Volksrepubliken“ prüfen

Die Duma fordert die Anerkennung der prorussischen Gebilde in der Ostukraine – doch Putin will das vorerst nur „prüfen“. Ein solcher Schritt sei unvereinbar mit dem Minsker Abkommen, lässt der Präsident ausrichten.

Wladimir Putin am 15. Februar in Moskau Bild: AP

Russlands Präsident Wladimir Putin hält eine Anerkennung der „Volksrepubliken“ im Osten der Ukraine als „unabhängige Staaten“ für unvereinbar mit den Minsker Abkommen. Das hat Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, am Mittwoch hervorgehoben. Die Duma, das russische Unterhaus, hatte Putin am Dienstag während dessen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kreml per Appell aufgefordert, die „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk anzuerkennen. Scholz hatte diese Möglichkeit an Putins Seite als „politische Katastrophe“ bezeichnet. Putin sagte, das Donbass-Problem sei „vor allem“ über die Minsker Vereinbarungen zu lösen.

Den Duma-Appell nahm Putin zum Anlass, die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich aufzufordern, die Führung in Kiew „entsprechend zu beeinflussen“. Die russische Vorstellung davon, wie „Minsk“ umgesetzt werden soll, läuft laut der Zeitung „Kommersant“ – die sich auf einen von den „Volksrepubliken“ vorgelegten „Fahrplan“ berief – darauf hinaus, dass auf dem Gebiet der Ukraine ein „Staat im Staate“ entsteht, der dauerhaft außer Kontrolle Kiews bleibt und dem Land den Weg in die NATO versperrt.

Russische Beobachter werten den Appell der Duma an Putin als Hebel, um weiteren Druck auf den Westen und Kiew aufzubauen. Peskow sagte, der Präsident habe das Gesuch „zur Prüfung angenommen“. Zwar zeigte das russische Staatsfernsehen am Mittwoch Bilder von Militärkonvois, die eine Rückkehr von Einheiten an ihre Stationierungsorte nach absolvierten Manövern zeigen sollten. Doch bekräftigte Putins Sprecher das vom russischen Macht- und Medienapparat skizzierte Szenario einer ukrainischen Militäroperation gegen die „Volksrepubliken“. Die „Gefahr“ einer solchen Operation „bleibt hoch“, sagte Peskow.

Putin hat die Bedrohung von Russen im Donbass als eine „rote Linie“ bezeichnet und am Dienstag zum wiederholten Male behauptet, dort finde ein „Genozid“ statt. Mit Häme wurde in Russland am Mittwoch kommentiert, dass der von manchen befürchtete russische Einfall in die Ukraine an diesem Tag nicht erfolgte. Man habe ruhig geschlafen, sagte Peskow, gehe aber davon aus, dass der Höhepunkt der „westlichen Hysterie“ noch nicht erreicht sei. Zudem sagte er, man habe nichts mit jüngsten Cyberangriffen auf ukrainische Banken und Ministerien zu tun.