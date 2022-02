Militärmanöver Russlands : Putin, Herr der Raketen

Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin verfolgen am 19. Februar in Moskau per Videokonferenz militärische Übungen. Bild: dpa

Inmitten der Zuspitzung in der Ostukraine testet Russland seine strategischen Streitkräfte. Der Präsident habe das Startsignal dafür gegeben, teilte Wladimir Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, am Samstagnachmittag mit. Auch die sogenannte nukleare Triade – land-, luft- und seegestützte Waffensysteme – soll an der Übung mitwirken. Beteiligt sind laut dem Verteidigungsministerium mehrere Teile der Streitkräfte, so Einheiten der Luftwaffe, der strategischen Raketenstreitkräfte, der im nordwestrussischen Murmansk beheimateten Nordmeerflotte sowie der in Sewastopol auf der annektierten ukrainischen Krim beheimateten Schwarzmeerflotte. Putin beobachte die Manöver, so Peskow weiter, aus dem „Situationszentrum des Kremls“ zusammen mit dem belarussischen Machthaber Alexandr Lukaschenko, der seit Freitag in Moskau ist.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Das Staatsfernsehen zeigte Bilder der beiden Männer an einem runden, weißen Tisch vor ihren Landesflaggen. Über Videoverbindungen zugeschaltet waren unter anderen Verteidigungsminister Sergej Schojgu, der beteiligte Streitkräfteeinheiten und Waffensysteme aufzählte, und Generalstabschef Valerij Gerassimow, der als Ziel der Übung die „garantierte Niederlage des Gegners“ ausgab. In dem Manöver sollten etwa der Abschuss ballistischer Raketen und von Marschflugkörpern geübt werden.

Nach russischen Angaben ist die Übung „planmäßig“. Doch war in Washington besorgt hervorgehoben worden, dass sie vom Herbst vorgezogen worden sei. Dass Putin Übungen von Russlands strategischen Streitkräfte, die Angriffs- und Verteidigungskräfte umfassen, selbst beaufsichtigt, kommt laut dem Außenpolitikfachmann Fjodor Lukjanow, der sich gegenüber dem Newsportal „The Bell“ äußerte, nicht häufig vor. Es sei „eine sehr klare Demonstration der Stärke und Entschlossenheit“.

Manöver der russischen Luftwaffe in Syrien

Die Übung zählt zu einer Reihe von derzeitigen Manövern, die wegen der Lage in der und um die Ukraine besonders beachtet werden. An diesem Sonntag soll das Manöver „Unionsentschlossenheit 2022“ mit und in Belarus enden. Früher am Samstag wurde laut dem russischen Staatsfernsehen ein Manöver der russischen Luftwaffe in Syrien abgehalten. Demnach flogen Langstreckenbomber über das Mittelmeer. Auch MiG-31-Kampfflugzeuge mit Raketen vom Typ „Kinschal“ (Dolch) hätten daran teilgenommen. Diese 2018 von Putin vorgestellte, ballistische Luft-Boden-Überschallrakete, ein Stolz des russischen Militärs, ist konventionell oder mit einem nuklearen Gefechtskopf bestückbar und soll nach russischen Angaben Ziele in mehr als 2000 Kilometern Entfernung erreichen können; im Westen wird eine geringere Reichweite angenommen. „Kinschal“ sollte auch beim Manöver der strategischen Streitkräfte getestet werden, ebenso die neue Überschallrakete „Zirkon“. Bilder von dem Manöver im Staatsfernsehen zeigten Kriegsschiffe, Bomber und Tieflader, die Interkontinentalraketen transportieren, sowie eine Reihe von Abschüssen.

Pjotr Akopow, ein Kommentator der Staatsnachrichtenagentur Ria Nowosti, schrieb mit Blick auf das Manöver, es gehe dabei um „strategische Eindämmung“ und darum, „Aggressionen zu verhindern, Bedrohungen für unsere Sicherheit zu nehmen“. Putins Ende vorigen Jahres in „Vertragsentwürfe“ gefasste Forderungen nach „Sicherheitsgarantien“ sollten keine „Kriegserklärung“ an den Westen sein, sondern „eine Warnung, dass die gegenwärtige Lage der Dinge einen Krieg nicht verhindern kann, sondern, im Gegenteil, die Voraussetzungen dafür schafft“. Die „strategische Eindämmung“ diene dazu, ein Vorrücken des Westens in die Ukraine, auf „russische Erde“, zu verhindern. Russlands „geopolitische Gegner“ verständen „nur Stärke“, so Akopow. Auch Lukjanow brachte die Manöver in Zusammenhang mit der Washington und der NATO angedrohten „militär-technischen“ Antwort Moskaus darauf, dass Putins Forderungen nicht erfüllt worden seien.