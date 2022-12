Russlands Ukrainekrieg : Prosit für Putin

Moskaus Gerichte und Wladimir Putins Funktionäre sind derzeit besonders beschäftigt. Die einen haben über eine Fülle von Oppositionellen zu richten. Die anderen organisieren dem russischen Präsidenten eine Zeremonie nach der anderen, um den Russen und Putin selbst zu bestätigen, zum Ende dieses „schwierigen Jahres“ – so die verbreitete Formel – weiter auf dem einzig richtigen Kurs zu sein.

Aus der Fülle der Prozesse ragte am Freitag das Urteil gegen Ilja Jaschin heraus. Das Meschtschanskij-Bezirksgericht verhängte gegen den Oppositionspolitiker achteinhalb Jahre Lagerhaft. Jaschin habe „wissentlich falsche Informationen“ über die russischen Streitkräfte verbreitet. Es ging um einen Youtube-Stream, in dem Jaschin Anfang April über die Morde an Zivilisten in Butscha nahe Kiew gesprochen hatte. Dass Jaschin neben ausländischen Medienberichten über das Geschehen im besetzten Butscha auch die Position des russischen Verteidigungsministeriums („Provokation“) angeführt hatte, ließ die Richterin, Oxana Gorjunowa, nicht gelten. Noch nach der Freilassung soll Jaschin auf vier Jahre kein Internet nutzen dürfen.

Richterin schloss Öffentlichkeit nicht aus

In seinem Schlusswort am Montag hatte Jaschin es als seine „Mission“ bezeichnet, „die Wahrheit zu sagen“. In der Heimat, nicht im Exil. Er dankte der Richterin, dass sie die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen hatte, wie sonst in Verfahren gegen Oppositionelle üblich. Zudem hatte Jaschin vorab Verständnis dafür geäußert, dass Gorjunowa als „Rädchen im System“ unter Druck stehe und ihn schuldig zu sprechen habe. Ursprünglich sollte die Richterin das Urteil am Mittwoch verkünden. An jenem Tag jedoch ließ erst eine nicht näher erklärte „Evakuierung“ des Gerichtsgebäudes die zahlreichen Freunde und Unterstützer Jaschins zunächst in der Kälte warten. Dann wurde die Urteilsverkündung auf Freitag verlegt. Nun waren neben den Unterstützern Jaschins auch kremltreue Aktivisten vor das Gericht gekommen, die filmten und versuchten, den Leuten inkriminierende Aussagen zu entlocken.

Das Urteil gegen Jaschin ist das bislang härteste zu „Falschnachrichten“ über die Streitkräfte. Im Sommer war der Moskauer Kommunalpolitiker Alexej Gorinow, der zusammen mit Jaschin Abgeordneter im selben Bezirk war, wegen dieses im Frühjahr eingeführten Zensurtatbestands zu knapp sieben Jahren Haft verurteilt worden. Gorinow hatte gefordert, keine Bezirksfestivitäten abzuhalten, solange der Krieg dauere. Jaschin ließ über seine Anwälte auf Telegram eine Erklärung zum Urteil veröffentlichen: Dessen Autoren schätzten „Putins Perspektiven“ als „zu optimistisch“ ein. „Mit diesem hysterischen Urteil will die Staatsmacht uns alle einschüchtern, zeigt so aber nur ihre Schwäche.“ Starke Führer seien ruhig und selbstsicher, „nur Schwächlinge wollen allen den Mund verbieten“.

22 Jahre Lagerhaft für die Arbeit als Journalist

Von diesem Bestreben künden derzeit besonders viele Fälle. Am Mittwoch bestätigte eine Berufungsinstanz die Verurteilung des Journalisten Iwan Safronow zu 22 Jahren Haft wegen Landesverrats. Nach allem, was bekannt ist, hat Safronow die Strafe dafür erhalten, anhand öffentlich zugänglicher Quellen Artikel zu Verteidigungsthemen verfasst zu haben. Nur zur Urteilsverkündung wurden Familie, Freunde und Journalisten vorgelassen. Safronow, der lange für die Zeitung „Kommersant“ schrieb, wird nun in ein Straflager überführt. „22 Jahre für Texte ist stark“, sagte Safronow. „Aber das Gewissen ist es wert.“ Er habe in zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft niemanden belastet, „viele interessante und starke Leute kennengelernt“ und werde ein Buch darüber schreiben.

Am Donnerstag forderte die Anklage in einem anderen Prozess, die Moskauer Bezirksverordnete Ketewan Charaidse zu sechs Jahren Haft zu verurteilen. Der Politikerin wird vorgeworfen, einen Bauunternehmer betrogen zu haben. Als Beweise dienen zwei Geldscheine. Das Verfahren kam in Gang, nachdem Charaidse angekündigt hatte, für die Duma-Wahl 2021 kandidieren zu wollen. Daraus wurde nichts. Doch im vergangenen September konnte Charaidse ihr Bezirksratsmandat sogar aus dem Hausarrest heraus verteidigen. Dass die Machthaber diese Kandidatur zuließen, wird allerdings mit dem für kommende Woche erwarteten Urteil gegen Charaidse erklärt.