Hand in Hand und doch für sich

Russland und Belarus : Hand in Hand und doch für sich

Ungleiche Partner: Lawrow und Lukaschenko beim Treffen in Minsk Bild: EPA

Am Donnerstag hatte der Minsker Machthaber Besuch. Vor Alexandr Lukaschenko saß Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf einem der neobarocken Sofas. Wie üblich bei russisch-belarussischen Be­gegnungen, skizzierte Lukaschenko ei­ne gemeinsame westliche Drohkulisse. „Versuche, uns zu erwürgen, Russland wie Belarus, sind heute faktisch gescheitert“, sagte Lukaschenko mit Blick auf die Wirtschaftssanktionen des Westens. „Wir werden eindeutig standhalten.“

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Lukaschenko sagte, er habe eine am Mittwoch in Moskau abgehaltene Pressekonferenz Lawrows verfolgt und unterstütze „alle Erklärungen“ des Gasts. Das konnte man als Rückendeckung sehen. Lawrow hatte unter anderem die amerikanische Russlandpolitik mit dem Holocaust verglichen.

„So wie Napoleon praktisch ganz Europa gegen das russische Imperium mobilisiert hat, so wie Hitler mobilisiert und erobert, die meisten europä­ischen Länder unter Waffen gestellt und gegen die Sowjetunion geworfen hat, haben die USA jetzt eine Koalition gebildet aus praktisch allen Europäern, nicht nur solchen, die Mitglieder der NATO sind, aus EU-Mitgliedern, und führen über die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen unser Land mit derselben Aufgabe: der Endlösung der russischen Frage“, hatte Lawrow gesagt.

Vom Nationalen Sicherheitsrat aus Washington hieß es, Lawrows Vergleich sei „wahrlich beleidigend“. Der Europäische Jüdische Kongress äußerte „Schock und Besorgnis“ über den Vergleich der westlichen Unterstützung für die Ukraine mit Hitlers „Endlösung der Judenfrage“, beklagte eine „Holocaust-Verzerrung“ und fordere Lawrow auf, sich zu entschuldigen. Das indes widerspräche Moskauer Gepflogenheiten.

Lukaschenko will sich russischer Vereinnahmung entziehen

An anderer Stelle hatte Lawrow am Mittwoch freilich ratlos gewirkt: „Irgendwann wird auch dieser Krieg enden“, sagte Russlands Außenminister. „Wir werden auf jeden Fall unsere Wahrheit verteidigen. Aber wie ich weiterleben soll, kann ich mir noch nicht vorstellen. Alles wird davon abhängen, welche Schlüsse Europa zieht.“

Lukaschenko wirkte nun bestrebt, an die alte Rolle von Minsk als Verhandlungsort anzuknüpfen, aus der Zeit, als man noch von einem „Ukrainekonflikt“ sprach. Bei allen Kontakten mit dem Westen sage man, dass „Russland nie gegen den Frieden war“, sagte Lukaschenko. „Bitte, lassen Sie uns verhandeln. Wir sind bereit, uns daran zu beteiligen. Daran sollten Sie keine Zweifel haben. Wenn etwas von unserer Seite benötigt wird und wir es tun können – Sie wissen sehr gut, was wir tun können –, sagen Sie es direkt, wir werden zusammenarbeiten, Hand in Hand.“

Doch dient Belarus im Ukrainekrieg als Aufmarschgebiet für russische Truppen. In den vergangenen Wochen sind abermals Vermutungen geäußert worden, Russland wolle Belarus zu einer direkten Teilnahme am Krieg zwingen. Oder neuerlich das Gebiet des „Bruderlandes“ für eine neue Offensive gegen Kiew nutzen. Minsk hat der Ukraine im vergangenen Herbst vorgeworfen, einen Angriff auf Belarus zu planen; zugleich kam Lukaschenko mit Putin überein, einen gemeinsamen „Regionalen Truppenverband“ zu gründen.