„Evakuierung“ gestartet : Russische Besatzungsbehörden ziehen sich aus Cherson zurück

Russland bereitet sich auf eine ukrainische Gegenoffensive in der Region Cherson vor. Nach russischen Angaben hat die ukrainische Armee zur Befreiung besetzter Gebiete Zehntausende Soldaten zusammengezogen. Daher ziehen sich die russischen Besatzungsbehörden nach eigenen Angaben vollständig aus der Gebietshauptstadt Cherson zurück.

Das von Russland eingesetzte Oberhaupt der russischen Besatzer, Wladimir Saldo, erklärte am Mittwoch dem russischen Sender Rossija 24: „Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro, von Norden aus betrachtet) verlegt“. Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen, „bis zum Tod“.

Zuvor kündigte Saldo gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass an, dass rund 50.000 bis 60.000 Menschen an das Ostufer des Dnipro oder nach Russland gebracht werden. Die „Evakuierung“ werde voraussichtlich etwa sechs Tage dauern.

Sein Stellvertreter Kirill Stremoussow forderte über Telegram die Zivilbevölkerung zum Verlasen der Regionalhauptstadt Cherson auf. Das ukrainische Militär werde in Kürze eine Offensive gegen die Stadt Cherson beginnen, sagte Stremoussow. „Ich forderte Sie auf, meine Worte ernst zu nehmen und sie umzusetzen: die schnellstmögliche Evakuierung“, schrieb er in der Nacht zum Mittwoch. Am Mittwochvormittag erklärten die Besatzer, dass die Aussiedlung von Bewohnern begonnen habe.

Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, gab zu, dass die Lage in der Region schwierig sei. Die Situation könne als angespannt bezeichnet werden, sagte Surowikin im Gespräch mit Rossija 24. „Der Feind greift gezielt Infrastruktur und Wohngebäude an.“

In den vergangenen Wochen wurden die russischen Truppen um 20 bis 30 Kilometer zurückgedrängt. Es droht, dass die ukrainischen Befreier sie an das Westufer des Flusses Dnipro drängen. Von dort aus könnten sie nur schwer in das übrige russisch kontrollierte Gebiet gelangen. Durch Artillerietreffer habe die Ukraine die Übergänge über den Fluss Dnipro unpassierbar gemacht, erklärte auch Surowkin gegenüber Rossija 24.

Die Stadt Cherson fiel im März als einzige ukrainische Gebietshauptstadt in russische Hand. Vor dem Krieg lebten fast 300.000 Menschen in der Stadt. Präsident Wladimir Putin verkündete im Oktober den Anschluss des Gebietes an Russland, was international zu scharfer Kritik führte – unter anderem hatte eine klare Mehrheit in der Vollversammlung der UN die Scheinreferenden verurteilt.