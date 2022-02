Russland und die Ukraine : Will der Kreml eine Intervention rechtfertigen?

Der Westen sieht beispiellose Gefahren für die Ukraine, ein von Norden, Osten und Süden bedrohtes Land. Dagegen wirkt das, was das russische Publikum zu sehen bekommt, bisher wie eine Wiederauflage des Geschehens von 2014, als in der Ostukraine die „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk ausgerufen wurden. Bis vor Kurzem gab es zwar Vorwürfe an den Westen, das „Kiewer Regime“ zu einem gewaltsamen Vorgehen gegen die „Volksrepubliken“ zu ermutigen. Aber es fehlten Bilder.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Jetzt zeigt das russische Staatsfernsehen ständig Vertreter der „Volksrepubliken“, die von angeblich vereitelten Terroranschlägen ukrainischer Extremisten und Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte sprechen.

Dass die Ukraine ihrerseits über Dauerbeschuss berichtet und beteuert, „Provokationen“ nicht nachzugeben, spielt keine wesentliche Rolle. Dass die OSZE-Mission neben Hunderten Brüchen des Waffenstillstands viele verbotene Granatwerfer und Haubitzen in den Separatistengebieten beobachtet hat, gar keine. Ohnehin werfen Moskauer Vertreter der Mission Parteilichkeit vor.

Planmäßiger und orchestrierter als 2014

Die Bilder, die am meisten an 2014 erinnern, gibt es seit dem vergangenen Freitag. Seither werden Frauen, Kinder und ältere Bewohner der „Volksrepubliken“ nach Russland gebracht, wegen eines angeblich drohenden Angriffs der ukrainischen Streitkräfte. Bis Sonntag erreichten angeblich schon Zehntausende Menschen das südwestliche, an die „Volksrepubliken“ grenzende Gebiet Rostow. Von dort sollen sie in weitere russische Regionen, die eine nach der anderen ihre Hilfsbereitschaft bekunden und den Notstand verhängen, und auf die annektierte Krim gebracht werden.

Die aktuelle Verbringungsaktion wirkt planmäßiger und orchestrierter als jene aus dem Frühjahr 2014. Damals hatte Kiew als Reaktion auf die Landnahme russischer und prorussischer Kräfte in der Ostukraine eine „Antiterroroperation“ gestartet. Leute aus der Stadt Slawjansk, mit denen die F.A.Z. damals im Rostower Gebiet sprach, berichteten über Kämpfe und Beschuss.

Was die Menschen aus den „Volksrepubliken“ nun äußerten, klang weniger dramatisch. Laut den Berichten unabhängiger Medien herrscht Misstrauen gegenüber den Separatisten. So sagte eine Frau, die mit ihren Kindern die „Volksrepubliken“ verließ, dem russischen Newsportal RBK, man sei nur „für die Nachrichten“ aufgefordert worden, zu fahren. Einem Reporter des News­portals „Medusa“ erzählte eine Gruppe jugendlicher Internatsschüler im Rostower Gebiet, ihnen sei, als sie gerade Hausaufgaben erledigt hätten, befohlen worden, sich anständig anzuziehen und zu packen, dann seien sie im Bus fortgebracht worden, nur die Lehrer seien zurückgeblieben. Laut RBK werden Männer an der Ausreise gehindert; in den „Volksrepubliken“ gilt seit Samstag eine Generalmobilmachung für Männer zwischen 18 und 55 Jahren. „Medusa“ berichtete auch von Militärfahrzeugen, die ausweislich ihrer Aufschriften Menschen und Munition aus dem Rostower Gebiet in Richtung der „Volksrepubliken“ transportierten.

„Blutvergießen verhindern“

Für viele weist das Geschehen auf eine vorbereitete Inszenierung hin, auch weil die am Freitag veröffentlichten Videobotschaften der Oberhäupter der „Volksrepubliken“, die zur Massenausreise aufriefen, ausweislich der Metadaten der Dateien schon vom vergangenen Mittwoch stammen. Erst tags darauf setzten die Beschussmeldungen ein. Gleich nach dem Aufruf ordnete Russlands Präsident Wladimir Putin an, jedem Ankommenden umgerechnet 115 Euro Hilfsgeld auszuzahlen, der Katastrophenschutz wurde in Marsch gesetzt, um Zelte zu errichten, und Staatsmedienteams wurden losgeschickt, die ankommende Kinder und Mütter filmten.