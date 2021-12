Russland, Ukraine, NATO : Putins Spiel mit dem Westen

Was führt Wladimir Putin im Schilde? Die Frage stellt sich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im Frühjahr massierte der russische Präsident Truppen auf der Krim und östlich der Ukraine. Es war eine Demonstration der Macht, mit Luftlandetruppen und allem Drum und Dran. Nach vier Wochen war das Spektakel vorüber.

Jetzt gibt es ungewöhnliche Bewegungen vor allem im Norden der Ukraine aber auch an Positionen, die schon im Frühjahr bezogen wurden. Das geht einher mit massiver Propaganda. Deren Narrativ hat Putin diese Woche selbst präsentiert: Nicht Russland bedrohe die Ukraine, sondern umgekehrt. Die NATO und die Ukraine rückten militärisch immer näher an Russland heran, sein Land brauche dringend Sicherheitsgarantien, und zwar rechtlich einklagbare.

Das ist tatsächlich ein „schlechter Witz“, wie es der amerikanische Außenminister Antony Blinken formulierte. Nicht nur, weil die NATO natürlich ein defensives Bündnis ist und die Ukraine keinerlei Appetit auf einen Krieg mit Moskau hat. Sondern auch, weil Wladimir Putin plötzlich das Völkerrecht für sich entdeckt – wobei nicht ganz klar ist, vor welchem Gericht dieser Welt man eine Sicherheitsgarantie einklagen könnte. Es wäre aber eine Frage, über die sich Putin mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj austauschen sollte.

Die Ukraine kennt sich aus. Sie bekam eine Sicherheitsgarantie, als sie 1994 die auf ihrem Boden verbliebenen Atomwaffen aufgab. Eine der Garantiemächte war damals Russland. Das war dann zwanzig Jahre später hinfällig, als Putin die Krim eroberte.

Die NATO muss ihr eigenes Match spielen

Was der vorhat, kann niemand genau sagen – vermutlich nicht einmal er selbst. Er ist ein Spieler, und Spiele haben ihre eigene Dynamik. Er sucht den taktischen Vorteil, den Moment für den überraschenden Vorstoß. Aber er beobachtet dabei genau, wie sich seine Gegner verhalten. Wer gegen ihn bestehen will, darf sich sein System nicht aufzwingen lassen. Man muss sein eigenes Match spielen und selbst hinreichend unberechenbar bleiben.

Wenn die NATO-Partner jetzt dröhnend vor einem Aufmarsch warnen, einen Krieg an die Wand malen, über harte Sanktionen reden und über eine militärische Verstärkung an der östlichen Flanke, dann folgen sie dieser Logik. Für Selenskyj gilt das übrigens auch, wenn er seinen Gegenspieler Rinat Achmetow, den reichsten Mann des Landes, eines Putsches beschuldigt.

Es ist mit einiger Sicherheit nicht die letzte Konfrontation mit Moskau über die Ukraine. Bisher war Putins „rote Linie“ die Aufnahme des Landes in die NATO. Das hat die Allianz respektiert, ein Beitritt liegt trotz einer entsprechenden Zusage vor 13 Jahren in weiter Ferne. Neuerdings stellt Putin aber schon jede Annäherung des Landes an den Westen als existenzielle Gefahr dar. Er träumt jetzt nicht mehr von Neurussland, einem Projekt des 18. Jahrhunderts, sondern von der viel älteren Kiewer Rus, einem Herrschaftsgebiet, das Belarus und die gesamte Ukraine einschließt.

Man muss das ernst nehmen, weil Russland über ein gewaltiges Waffen- und Störpotenzial verfügt. Doch darf der Westen sich nicht erpressen lassen. Der Weg der Ukraine führt, so lange sie das selbst will, nach Westen, in eine immer engere Partnerschaft. Hier sind Kräfte am Werk, die man weder mit Waffen noch mit Gas-Geschäften aufhalten kann.